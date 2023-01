Nuovo casello della A4, conto alla rovescia: sei mesi al traguardo

Mancano solo sei mesi al completamento, ufficiale, del nuovo casello dell’autostrada A4. Poco meno di 180 giorni. Ma la preoccupazione su eventuali ritardi inizia a serpeggiare a Montecchio Maggiore e non solo. «È vero che vediamo che i lavori vanno avanti rispetto agli anni scorsi - ha confermato il sindaco, Gianfranco Trapula, nell’ultimo consiglio comunale - però dall’esterno pare che siano indietro e non siamo certo tranquilli da questo punto di vista».

Pedemontana e A4

Sul rispetto del cronoprogramma è apparso dubbioso anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che durante la conferenza stampa di fine 2022, aveva allargato le braccia con evidente rassegnazione dichiarando: «Speriamo che la A4 ci consegni quanto prima l'innesto su Montecchio», riferendosi all’aggancio viabilistico tra la Superstrada Pedemontana Veneta e la nuova autostazione del futuro casello A4 di Alte. E pochi giorni dopo, a margine dell'accordo siglato tra la Regione e il Comune di Recoaro Terme per il rilancio delle terme, sempre il governatore ha affermato a proposito dell’apertura dell’autostazione: «Entro il 2023 sarà aperto il nuovo casello, che però non dipende da noi».

Cronoprogramma

Ad oggi la maggior parte delle opere riguardanti il nuovo casello autostradale dovrebbero essere completate. O, più precisamente, l’88% del progetto iniziale che prevedeva 1.440 giorni di cantiere per la realizzazione della nuova autostazione, stando a quanto comunicato oltre tre anni fa dai responsabili dell'autostrada Brescia-Padova, con l'inizio lavori datato luglio 2019 per la creazione della nuova infrastruttura che andrà a sostituire l'attuale casello autostradale di Alte Ceccato. Attualmente, stando sempre al cronoprogramma, mancherebbero solamente sei mesi al completamento. E, come accaduto a giugno dello scorso anno, abbiamo effettuato più volte, negli ultimi giorni, sopralluoghi osservando l'avanzamento delle opere, sempre rimanendo al di fuori dell'area di cantiere.

Da giugno 2022 a gennaio 2023, come è possibile constatare dalle strade comunali, si nota che l’aspetto non è molto diverso per quanto riguarda le due strutture che un domani - o per meglio dire il più presto possibile per i sindaci dell'Ovest Vicentino e per le categorie economiche e imprenditoriali della zona così come già hanno dichiarato in più occasioni - diventeranno le due nuove stazioni di ingresso e di uscita dall'autostrada A4. Manufatti facilmente visibili anche dalla bretella che collega la Strada regionale 11 con la Strada del Melaro.

Innesto

Ma soprattutto il nuovo casello, al di là dello spostamento dall’attuale sede, conterrà l’innesto con la Superstrada Pedemontana Veneta la cui apertura è slittata quest’anno (dopo precedenti sfasamenti rispetto alle previsioni) da marzo a giugno. Due infrastrutture che, ed il condizionale in questi casi è d’obbligo, dovrebbero essere transitabili quasi in contemporanea.

Richieste

«Abbiamo più volte chiesto ad A4 le tempistiche durante gli incontri – ha confermato il sindaco Trapula – ma ci hanno sempre risposto a voce, senza alcuna comunicazione scritta, che (il nuovo casello autostradale, ndr) sarebbe stato completato entro la primavera 2023». Però la fine del cantiere, da 60 milioni, non è certo dietro l’angolo sebbene in vista ci sia un progetto molto corposo il cui sviluppo stradale complessivo è di circa 5.800 metri: 2 mila di vera e propria autostrada e 3.800 di rampe per gli svincoli.

Sviluppo del cantiere

Sono numerose le opere principali previste dal maxi cantiere per la nuova autostazione della A4. Innanzitutto c’è una galleria ferroviaria di attraversamento proprio della A4, a canna singola di 175 metri per 16 di larghezza; poi c’è un sottopasso stradale di attraversamento dell'autostrada, a canna singola di 76 metri per 10; quindi è previsto un viadotto a struttura mista acciaio-calcestruzzo, della lunghezza di 188 metri per 14 di larghezza, con quattro campate di lunghezza da 45, 35, 70 e 38 metri. Inoltre c’è da considerare che la ferrovia ha una sua galleria per l'attraversamento delle rampe di svincolo, costituita da due canne sfalsate da 77 e 86 metri, e un sottopasso della Tav Milano-Venezia.