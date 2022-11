Reddito di cittadinanza: stretta dietro l'angolo, ma domande dimezzate

Se puoi lavorare, niente reddito di cittadinanza. Sembra questo l’orientamento del governo Meloni. La riforma del Rdc, cavallo di battaglia della campagna elettorale dei Fratelli d’Italia ma anche degli anni trascorsi all’opposizione, sembra essere una vera e propria stretta che ridurrebbe l’assegno a «un doveroso sostegno economico dello Stato», come dichiarato dalla premier. Insomma, 0che sfruttano l’assegno per evitare sistematicamente un impiego. I numeri, però direbbero che, almeno nel Vicentino, quando il lavoro c’è, i dati relativi al Rdc calano: dal 2019 ai primi nove mesi di quest’anno (ultimo report stilato dall’Inps), se i nuclei famigliari che avevano richiesto il sostegno dall’aprile al dicembre 2019 erano 9.725 e il numero è andato via via scendendo fino a toccare, nei primi nove mesi di quest’anno, 4.732 nuclei richiedenti. Una valore che con ogni probabilità si allineerà, conteggiando anche novembre e dicembre, a quello dello scorso anno.

Per quanto riguarda i vicentini che percepiscono il reddito di cittadinanza, arrivando a settembre del 2022, ci sono 3.208 nuclei per un totale di 6.030 persone coinvolte che prendono mediamente 505 euro ogni mese. Meno diffuso (793 persone) l’assegno per la pensione di cittadinanza che però supera di poco i 293 euro. Quindi mediamente i vicentini che ricevono periodicamente il sussidio dallo Stato così come strutturato sono 6.823 per 458 euro. Tornando a guardare ai nuclei famigliari richiedenti il reddito di cittadinanza, nei primi mesi del sostegno erano 9.725, l’anno successivo, il primo di pandemia, 6.549 mentre lo scorso anno il numero si assestato a 5.677. Nei primi nove mesi di quest’anno, come detto, il valore è sceso a 4.732. La diminuzione percentuale è pari al 51,3 per cento. In pratica, i nuclei che hanno richiesto in tutto il reddito si sono più che dimezzati e quelli che effettivamente lo percepiscono sono ancora meno. Un dato che segue il trend regionale: da 61 mila lavoratori a poco meno di 32 mila.

Il dato più aggiornato rilasciato dall’Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal) spiega anche come in realtà, in Veneto, chi percepisce il reddito di cittadinanza è una percentuale residuale rispetto alla totalità degli italiani. Si tratta infatti dell’1,9 per cento. Guardando ai percettori che, invece, sono stati invitati a sottoscrivere un Patto sociale per il lavoro e siano quindi considerati “occupabili”, il Nord Est in valore assoluto annoverava (a giugno 2022, ultimo report diffuso da Anpal) 21.615 persone che, a livello percentuale, non supera il 3,3 per cento. Tra l’altro, pur in una situazione di inefficacia dell’impegno dei Centri per l’impiego e dei “navigator” il Nord est presenta percentuali migliori di tuta Italia anche sul fronte dei percettori che son stati presi in carico proprio da Centri per l’impiego o addirittura avviati al tirocinio sono 14.152, il 65 per cento del totale. Quasi il 15 per cento in più del Nord Ovest.