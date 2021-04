In Fiera vaccinazioni anche a Pasqua, senza intoppi. In Veneto il 5,6% dalla popolazione ha completato il ciclo

È proseguita anche oggi, domenica di Pasqua, la campagna di vaccinazione nell'Ulss 8 Berica. In Fiera a Vicenza il punto vaccini è rimasto attivo dalle 9 alle 13, con 16 linee di vaccinazione: le operazioni, stando anche alle segnalazioni giunte in redazione, si sono svolte senza intoppi né ritardi. Sono stati vaccinati circa 960 settantenni, che hanno così recuperato la sessione sospesa giovedì 1 aprile per mancanza di vaccini. Lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, sempre in Fiera, continuerà la somministrazione delle seconde dosi ai nati tra il 1929 e il 1900 (circa 800 persone) e ai pazienti ematologici (oltre 200); saranno inoltre vaccinati circa 800 settantenni. Sempre lunedì, dalle 8 alle 14, sarà attivo anche il punto di vaccinazione di Trissino, per la somministrazione di oltre 400 seconde dosi ai nati tra il 1929 e il 1900.



Per quanto riguarda l'Ulss 7 Pedemontana, l'azienda sanitaria ha comunicato che ha riaperto oggi, domenica 4 aprile, un nuovo slot di prenotazioni per le vaccinazioni per i 70-79enni, sino ad esaurimento disponibilità posti.

Le prenotazioni si effettuano tramite il portale unico della Regione.

Leggi anche Prenotare il vaccino in Veneto: ecco come funziona il nuovo portale della Regione

Intanto, secondo il report della Regione aggiornato alle 23.59 di sabato 3 aprile, sono 273.264 i cittadini residenti in Veneto ad aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 5,6% della popolazione, mentre 703.445 è il totale delle prime dosi, pari al 14,4%. Nel dettaglio, il 74,4% di popolazione sopra gli 80 anni ha ricevuto almeno una somministrazione del vaccino. In totale, le dosi somministrate sono 976.709, il 94,6% delle forniture totali.

Nella settimana appena trascorsa sono state effettuate 171.561 somministrazioni, in leggero calo rispetto alle 178.902

di quella precedente; la media quotidiana delle vaccinazioni è di 59,4 ogni 100 mila abitanti.

Per quanto riguarda l'Ulss 8 Berica sono 96.862 le dosi somministrate da inizio campagna, nell'Ulss 7 Pedemontana 68.678.