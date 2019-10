VICENZA. Quattro anni fa, il suo nome era spuntato nell’ambito di un’indagine avviata in Liguria contro il traffico, soprattutto via internet, di pezzi d’avorio e di altri resti di animali in via di estinzione, e quindi protetti dalla convenzione internazionale Cites. La Forestale lo aveva perquisito sequestrandogli circa un centinaio di pezzi di avorio, fra cui delle zanne d’elefante. Un pizzaiolo vicentino ha preferito espiare la pena con lavori di pubblica utilità; il giudice lo ha pertanto prosciolto, ma ha ordinato la confisca della sua collezione, che sarà affidata a fondazioni o musei.