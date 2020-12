Allagamenti in Altopiano: sott'acqua il palasport di Roana. Il Brenta ha raggiunto i 3.51 metri

ORE 9. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e degli uomini della Protezione civile durante tutta la notte appena trascorsa nel Vicentino e in Veneto. Il maltempo sta interessando da ieri pomeriggio diverse province.

A VICENZA E NEL VICENTINO. A Vicenza permane lo stato di attenzione per il Bacchiglione, con la piena raggiunta alle 4 di 5,23 metri. Numerose le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco per rimozione ostacoli e alberi pericolanti in provincia. Interventi per danni d’acqua nella notte a Asiago, Gallio e Cogollo del Cengio. Alberi caduti nella zona di Schio.

A Torri di Quartesolo questa notte hanno chiuso il ponte sul Tesina e montato le paratie.

Il fiume Brenta ha raggiunto l'onda di piena alle 5 con 3.51 metri registrata alla stazione idrometrica Barziza di Bassano del Grappa. Stamattina alle 9 il livello era sceso a 3.49.

Al momento questa è la situazione in Altopiano: a Lusiana e Conco si registrano problemi di erogazione della corrente elettrica. Ad Asiago ancora in corso prosciugamenti. Oltre al palasport allagato (30 centimetri) a Roana molti altri allagamenti di edifici, strade e alberi caduti. Nel corso della notte a Gallio allagamenti e un incendio di cabina elettrica.

BELLUNO, LA PROVINCIA PIÚ COLPITA. Belluno con circa 130 interventi soltanto nella nottata trascorsa è la provincia al momento più colpita dal maltempo. Stamattina sono circa 180 le richieste d'intervento in corso: i vigili del fuoco con 50 squadre stanno operando per prosciugamenti soprattutto nella zona di Alpago. Danni provocati dall'acqua anche a Feltre, nel Cadore e nell'Agordino con alberi caduti, allagamenti e smottamenti.

Notizia in aggiornamento