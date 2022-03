Lo studente-cameriere genio dell'economia "mangia" pane e finanza

Un quinto posto che ha il sapore del podio. A emergere alle Olimpiadi di economia e finanza che si sono tenute a Roma, unico veneto, è stato il 18enne Jacopo Cornale che da Recoaro Terme è volato a Dubai per ricaricare le pile e affrontare l'ultimo round prima dell'esame di maturità. In valigia ha messo anche il successo ottenuto nella categoria senior.

E tra lo studio di fenomeni economici, esercitazioni di protezione civile e il lavoro come cameriere, lo studente dell'ultimo anno dell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing dell'istituto "Marzotto-Luzzatti" di Valdagno ha trovato il tempo per andare a Roma e portarsi a casa una bella soddisfazione.

Il successo «Pensavo di aver fatto delle buone prove, ma non immaginavo il punteggio. Mi ha penalizzato la durata perché, per aver riflettuto troppo sulle domande, non ho calcolato il tempo e sono scivolato in quinta posizione a pari punti con il quarto classificato. Comunque sono felice lo stesso». La passione per l'economia è nata sui banchi di scuola dopo aver intrapreso il percorso all'istituto economico: «Mi avevano consigliato il liceo scientifico, ma ho preferito un indirizzo tecnico che mi permettesse anche uno sbocco immediato nel mondo del lavoro. In realtà dopo il biennio, quando ero ancora indeciso se intraprendere il corso turistico, ho deciso di approfondire economia e diritto. Due mondi che non conoscevo prima, ma che mi hanno subito affascinato tanto da farmi ora proseguire gli studi iscrivendomi all'università».

L'economia e la finanza Il dilemma di Jacopo Cornale ora è tra amministrazione aziendale e diritto a Trento o economia internazionale e mercati finanziari a Trieste. Con un'unica certezza: continuare a studiare economia. «Approfondisco le mie conoscenze attraverso l'abbonamento al "Time" che è stato offerto dalla scuola a studenti di quinta, sulla base della media in inglese e attraverso i social come Instagram dove seguo pagine specializzate. Guardandomi indietro ho la soddisfazione di aver scelto il percorso di studi più giusto per me e spero di azzeccare anche quello universitario. Il mio sogno è un giorno lavorare in quest'ambito, magari conciliandolo con il mio amore per i viaggi. Quindi se immagino il futuro sono pronto a mettermi alla prova con esperienze anche all'estero».

Le passioni E tra studio e approfondimenti, Jacopo trova il tempo anche per il volontariato. «Da cinque anni faccio parte della Protezione civile di Recoaro, prima nella squadra junior e ora, da maggiorenne, nella squadra vera e propria partecipando alle esercitazioni. Durante le prime fasi della pandemia consegnavo farmaci e la spesa di generi alimentari e ultimamente ho prestato servizio al punto vaccini. Spero di poter continuare a coltivare anche questa passione». E se, per ora, ha accantonato il tennis e lo sci di fondo l'idea è quella di incastrare nuovamente tra i tanti impegni anche l'attività sportiva.

La scuola Non c'è nemmeno bisogno di dire che tutta la scuola, l'istituto "Marzotto-Luzzatti" guidato dalla dirigente Afra Gecele, è orgogliosa «del buon piazzamento che premia l'ottimo lavoro che è stato messo in campo dai docenti della sede Ite», mentre Jacopo ringrazia tutti, in particolare l'insegnante Chiara Pellichero che lo ha accompagnato fino alla fase finale, la mamma Stefania, il papà Stefano e suo fratello gemello Luca