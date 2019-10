Bach & Beatles Il Quartini apre l’Ottobre musicale

A Creazzo l’ottobre è musicale. Come tradizione, l’associazione Voces Clarae organizza una serie di appuntamenti con il patrocinio di Comune, Asac Veneto e la collaborazione di Pro loco e Unità Pastorale. Tre gli eventi previsti per le altrettante domeniche, nelle chiese e nell’auditorium: si parte oggi, alle 16.30, nella chiesa di San Marco, dove il Quartetto Quartini si esibirà in un ideale viaggio musicale da Bach alle armonie dei Beatles. Il 20, sempre alle 16.30, la chiesa di Sant’Ulderico ospiterà “Voces Clarae” con “Incontrincoro”, un concerto con gli allievi dell’accademia di direzione corale “Piergiorgio Righele” basato su musiche corali del Rinascimento. Si chiude il 27, nell’auditorium dell’istituto comprensivo “Manzoni”, dove ritorna il consueto appuntamento con “Che musica ragazzi!” Gli allievi delle classi ad indirizzo musicale saranno i protagonisti di un concerto in cui faranno apprezzare le abilità musicali e le doti canore coltivate grazie ai loro docenti. Tutti i concerti sono a ingresso libero con offerta responsabile. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.F.