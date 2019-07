Assessore regionale a soli 11 anni Paride vince la sfida

Un caffè e un succo di frutta alle 8, poi di corsa a Venezia per la riunione di Giunta alle 9, un tavolo di crisi alle 10.30 e nel pomeriggio, dopo un pranzo veloce, la visita a Vicenza e alla redazione del nostro giornale. Quella che per Elena Donazzan è ordinaria amministrazione per il piccolo Paride, 11 anni di Bolzano Vicentino è stata l’occasione per vestire, per un giorno, i panni di assessore regionale. Si chiama infatti “Assessore per un giorno” l’iniziativa ideata dalla Donazzan per far conoscere ai cittadini l’attività e la giornata tipo di un assessore regionale, tra impegni istituzionali e politici, telefonate ed incontri, scelte e responsabilità. Pochi giorni fa l’iniziativa ha coinvolto il piccolo Paride, che frequenta la classe prima della scuola secondaria di primo grado “Zanella”, a Bolzano Vicentino. «Ho conosciuto Paride qualche mese fa - spiega Donazzan - quando con una lettera scritta di suo pugno mi ha invitata a visitare la scuola che frequenta e a conoscere i suoi compagni di classe: un invito che ho accolto con molto piacere, richiesto con gentilezza e serietà. anche per questo ho voluto Paride al mio fianco come “Assessore per un giorno”, in una giornata tipo fitta di incontri istituzionali nel territorio». Giornata che ha permesso a Paride di vedere da vicino non solo Palazzo Ferro Fini, sede della Giunta regionale, ma anche di conoscere il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e, successivamente, vi visitare la redazione del Giornale di Vicenza e stringere la mano al suo direttore, Luca Ancetti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.FR.