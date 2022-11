Vandali in azione a colpi di fionda contro case e automobili

Case e auto danneggiate da ignoti che, complice l'oscurità, le prendono a sassate. I casi avvenuti nelle ultime settimane nei quartieri di Bassano sarebbero almeno quattro e suscitano preoccupazione. Si sono verificati tra Angarano, Ca' Baroncello, quartiere Firenze. Le forze dell'ordine, con agenti del commissariato e carabinieri, hanno avviato indagini per risalire ai responsabili, che però finora sono sempre riusciti a far perdere le loro tracce, svanendo letteralmente nel nulla dopo i loro improvvisi raid.

Atti vandalici in zona Angarano

Il primo atto vandalico è stato messo a segno qualche settimana fa, in tarda serata, nelle zone di via Quartiere Vittorio Veneto, ad Angarano. Stando a una prima ricostruzione pare che la banda abbia preso di mira una specifica abitazione, che ha riportato danni: una vetrata è andata in frantumi. Anche alcune auto parcheggiate in zona sono state danneggiate. Ma è più probabile che il bersaglio fosse proprio la casa e che alcuni tiri non precisi abbiano finito con il provocare i danni alle vetture. Alcuni giorni dopo sempre la stessa via è stata presa di mira: una nuova, rapida gragnuola di sassi e altri danneggiamenti.

Nuovi episodi tra Ca' Baroncello e quartiere Firenze

Ma quando sembrava di poter circoscrivere i vandalisimi a una zona precisa, ecco che questi si sono ripetuti altrove, al di qua del Brenta: per la precisione, in quartiere Ca' Baroncello e in quartiere Firenze. Infine, in via Tabacco, dove la stessa sorte è capitata a un'altra palazzina. Tutti gli "agguati" hanno fortemente preoccupato i residenti, anche perché il timore è che il lancio di sassi possa colpire persone o malcapitati passanti, con conseguenze che sarebbero certamente gravi.

La banda agisce con delle fionde

I lanci sono stati particolarmente violenti e questo fa supporre che siano state utilizzate fionde, anche piuttosto elaborate. Eppure nessuno sembra aver visto nulla: la banda sceglie con attenzione i luoghi dai quali far partire i "proiettili", studiando bene le vie di fuga, in modo da portare scompiglio in una manciata di minuti e dileguarsi rapidamente in tutta sicurezza. Per quanto riguarda via Tabacco, potrebbe essere salita sulla massicciata della ferrovia. Ignote le motivazioni di gesti tanto insensati e pericolosi. Tutte le ipotesi sono aperte: si potrebbe trattare di un gruppo di ragazzini che ha inventato un nuovo, stupido gioco per passare il tempo, ma non si può nemmeno escludere che certi attacchi siano stati mirati, e guidati da rancori o conti da regolare. Sembra anche che per mettere a segno i raid si scelgano sempre gli stessi giorni della settimana: tutti infatti sarebbero avvenuti di mercoledì o di domenica, e sempre nelle ore notturne, anche se non troppo tarde.

Presentate denunce, indagini in corso

Le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine hanno portato a tre distinte denunce contro ignoti per i danni subiti, ma i casi potrebbero essere molti di più. Carabinieri e polizia hanno aumentato i passaggi delle pattuglie nelle zone interessate. La raccomandazione per i cittadini è quella di allertare immediatamente le forze dell'ordine nel caso si dovesse essere testimoni o vittime di episodi simili.