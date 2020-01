Tre auto e un camion coinvolti in un incidente ad Arzignano. L'incidente è avvenuto verso le 15 in via Montorso, all'incrocio con via Marche, dove un'auto è finita contro un camion. Coinvolti altri due veicoli, uno dei quali in seguito alla carambola è finito nel fossato a lato della strada. Feriti in modo lieve i conducenti. Tra i coinvolti anche un neonato, fortunatamente rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente la polizia locale e il Suem. Chiusa completamente al traffico la strada. La dinamica è al vaglio degli agenti.

Articolo in aggiornamento

Matteo Pieropan