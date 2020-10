Un blitz antidroga con pochi precedenti nel Vicentino: si tratta di un sequestro fra i più ingenti operati negli ultimi tempi in tutto il Veneto, dopo i 7 quintali di cocaina scovati in un container di pelli a Zermeghedo un paio d'anni fa. Nella notte fra sabato e ieri, i carabinieri hanno arrestato tre persone con un quintale di marijuana: stupefacente venduto all'ingrosso, che sul mercato ha un valore che si aggira sui 100-150 mila euro. La droga era appena arrivata in provincia, e gli inquirenti stanno cercando di appurare se era destinata al mercato locale oppure se qui sarebbe stata stoccata per essere rivenduta altrove. Di certo, le fila della gestione del carico venivano tessute lontano da Vicenza. I carabinieri, arrivati da fuori provincia, erano da tempo sulle tracce del terzetto, ed hanno atteso il momento propizio per entrare in azione. Sapevano, forse grazie alle intercettazioni telefoniche, che i tre aspettavano un carico molto ingente di marijuana di buona qualità, nell'ambito di accordi con bande criminali attive sul territorio, abituate a gestire quantitativi imponenti. L'operazione dei militari si è compiuta in due momenti: il primo nella tarda serata di sabato a Lonigo, dove sarebbe stato trovato il grosso del carico (che era suddiviso in numerosi involucri), e il secondo a Torri di Quartesolo

Diego Neri