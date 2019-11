“La Zanzara” a cena nei Berici

“La Zanzara” punge in trasferta. E il sindaco Joe Formaggio, spesso ospite dell’irriverente trasmissione di Radio24, stavolta a ricambiato accogliendo nel suo ristorante La Torre di Lovertino l’annuale cena nazionale dei fans del programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo. Una festa che per tradizione si è sempre tenuta a Milano ma che stavolta Cruciani ha voluto portare fuori dalla Lombardia, dal suo ospite veneto più noto, Joe Formaggio. Sabato sera al suo ristorante insieme con Giuseppe Cruciani, David Parenzo e altri conduttori come il padovano Alberto Gottardo di Radio Cafè, sono arrivati 140 fans provenienti da varie parti d’Italia, tra cui il Riccardo da Roma, insieme con il capo dei fans club italiani Filippo Brogliato. Ne è risultata una serata «memorabile», dice Formaggio. «Per ricordare questo evento - racconta - , abbiamo fatto fare delle apposite magliette con le nostre facce, con il richiamo alle nostre campagne, e un riferimento anche al nostro bel paese del basso vicentino - sottolinea il sindaco -. La cosa bella è che ognuno per la cena ha portato qualcosa. Dalla Campania le mozzarelle, da Reggio il parmigiano, da Udine la grappa, l’olio dalla Puglia, dalla Sicilia le alici, ne è risultata una festa scanzonata e allegra, che ha unito tutta l’Italia. Noi, al ristorante abbiamo servito una cena con piatti rigorosamente non vegani, e tra una goliardata e l’altra abbiamo anche inviato un video a Giorgia Meloni», leader di FdI, partito di Formaggio. «Una serata straordinaria - ha infine sottolineato il bastian contrario Giuseppe Cruciani - passata insieme ai tanti fans del Veneto e dell’Italia con il grande padrone di casa Joe Formaggio». Che come saluto finale ha dichiarato. «La speranza è di poter ripetere una serata così nell’auspicio che non sia l’ultima stagione della Zanzara». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Mazzaretto