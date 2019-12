Il Natale secondo Slow Food Propositi buoni, puliti e giusti

Si parlerà di “Propositi buoni, puliti e giusti. Il Natale di Slow Food” nell’incontro organizzato per stasera a Noventa, nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo (alle 20.30). L’iniziativa, promossa da Slow Food Veneto, prevede una conversazione su “dalla biodiversità alle emergenze climatiche, le proposte di Slow Food per un altro Natale” con il consigliere nazionale di Slow Food Italia e docente universitario Francesco Sottile, introdotta dal responsabile regionale di Slow Food Mauro Pasqualin. «Un’occasione per discutere del rapporto tra ambiente e cibo e della necessità di difendere il nostro territorio» commenta Mariano Braggion della condotta berica di Slow Food che annovera 120 iscritti. Domani mattina, sempre a Villa Barbarigo, alle 9.30, si svolgerà la conferenza delle ventidue condotte venete di Slow Food in cui verranno esaminati problemi e prospettive future, con presentazione della nuova tessera Slow Food. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

F.B.