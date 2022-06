Addio a Luigino Vascon, imprenditore e protagonista della politica vicentina

È scomparso oggi improvvisamente a soli 65 anni Luigino Vascon, imprenditore e politico. Vascon, originario di Sossano, è stato eletto con la Lega Nord alla Camera dei deputati e cinque anni dopo ha ottenuto una conferma alle urne. Per un decennio, dal 1996 al 2006 è stato membro della XIII commissione all'agricoltura. Il commento commosso di Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale: «Con Luigino Vascon esce di scena un protagonista della politica vicentina, provato dalla vita, che amava il Veneto è la sua terra. Ciao Luigino, con te se ne va un uomo innamorato del suo Veneto, un personaggio sanguigno, esuberante talvolta, messo a durissima prova dalla vita». «Il parlamentare leghista è stato anche assessore provinciale a Vicenza. Appassionato cacciatore, sempre attento alle problematiche del mondo contadino e dell’agricoltura - ha concluso Ciambetti - Difficile in questo momento aggiungere altro, se non tutta la tristezza per la scomparsa prematura di un uomo che ha dato molto al suo Veneto e che amava la sua terra».