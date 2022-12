Investito da un'auto vicino a casa, muore dopo tre settimane

Vittima Piergiorgio Franzina, 88 anni, noto accademico del Cai. L’incidente era avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto al Villaggio del Sole

Piergiorgio Franzina non ce l’ha fatta. Il pensionato di 88 anni, che lo scorso 10 novembre era stato investito assieme alla moglie mentre attraversavano via Cavalieri di Vittorio Veneto al Villaggio del Sole, si è spento nelle scorse ore all’ospedale San Bortolo. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. L’investitore, un uomo di 50 anni che abita a Vicenza e che era alla guida di una Reanult Zoe elettrica, è ora indagato per omicidio stradale.

L’incidente

La dinamica dell’incidente è all’esame della polizia locale. Secondo la prima ricostruzione fatta dal comando di stradella Soccorso Soccorsetto, l’incidente era avvenuto poco prima delle 15. Franzina e la moglie Giovanna, di 81 anni, erano appena usciti di casa per andare a fare il vaccino anti-influenzale, ma non hanno mai raggiunto lo studio del loro medico di base. L’automobile elettrica li aveva infatti travolti in prossimità dell’incrocio tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Brigata Granatieri di Sardegna. L’allarme era scattato subito. Marito e moglie erano stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati con la massima urgenza al pronto soccorso del San Bortolo. Il quadro clinico della donna era fortunatamente migliorato poco dopo. Le condizioni di Franzina, invece, erano critiche. L’anziano ha lottato per giorni, fino al tragico epilogo.

Il ricordo

«Piergiorgio Franzina era e rimane una figura importante per l’alpinismo vicentino. Durante la sua lunga attività alpinistica ha salito numerosi itinerari di roccia e neve e ha aperto nuove vie di arrampicata sulle Dolomiti. Questa sua attività gli ha permesso di entrare nel gruppo degli accademici del Club alpino italiano, titolo che viene riconosciuto ai migliori scalatori - sottolinea Giampaolo Casarotto, ex allievo di Franzina che parla a nome di tutto il Cai di Vicenza -. È stato per anni responsabile dei corsi di alpinismo. Con il suo sorriso ironico e scanzonato ha introdotto molti giovani al mondo della montagna. Negli anni ’80, la morte del giovane figlio ha offuscato la sua serenità, ma ha continuato a spronare gli alpinisti affinché la montagna venga affrontata con il massimo rispetto e la massima sicurezza possibile. Un banale incidente stradale ha posto fine alla sua presenza tra di noi, ma molti sono i ricordi in tanti soci che l’hanno conosciuto e con lui hanno percorso le montagne. A noi rimane un velato saluto all’uomo, al maestro, all’alpinista che ha saputo trasmettere valori e sapere a tante persone che hanno seguito la sua strada sui monti».

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 2 dicembre, alla chiesa parrocchiale di San Carlo alle 14.45.