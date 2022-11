Investiti all'incrocio, gravi marito e moglie

L'incidente in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Vicenza. I due pensionati, di 88 e 81 anni, sono stati colpiti da una vettura elettrica mentre stavano andando a fare il vaccino anti influenzale.

Sono stati investiti da un’auto pochi istanti dopo essere scesi da loro appartamento per andare a fare il vaccino anti influenzale dal loro medico. Una coppia di coniugi, lui 88 anni, la moglie di 81, è stata ricoverata al San Bortolo in gravi condizioni. I due pensionati sono stati colpiti da una Reanult Zoe, auto elettrica, condotta da un cinquantenne residente in città, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all’altezza del civico 99, in zona Villaggio del Sole, a Vicenza.

Marito e moglie all'ospedale

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio pochi minuti dopo le 15. I due coniugi sono stati entrambi trasportati al pronto soccorso in codice rosso. In realtà le condizioni della donna (G.A. le sue iniziali) dopo le prime cure sarebbero fortunatamente leggermente migliorate.

Il marito (P.F. le iniziali) invece avrebbe riportato le conseguenze peggiori. Sul posto, dopo l’investimento, sono immediatamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 e anche una pattuglia della polizia locale del comando di stradella Soccorso Soccorsetto per rilevare il sinistro e cercare di capirne la dinamica.

L'incidente

Il duplice investimento, in base ai primi accertamenti, sarebbe avvenuto proprio alla fine di via Cavalieri di Vittorio Veneto, in prossimità dell’incrocio con via brigata Granatieri di Sardegna.

In quel tratto stradale, per immettersi nella via dove è avvenuto lo scontro che ha travolto i due pensionati, è prevista una svolta. Una curva che poi, appunto, immette, di fatto, nel punto dove sarebbe avvenuto l’impatto.

I vigili hanno completato il loro intervento e le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada e del veicolo in un paio d’ore.

Stavano andando a farsi il vaccino

Contemporaneamente i due pensionati sono stati trasportati in ospedale. Nel momento in cui sono stati soccorsi, al personale del Suem 118 e a quello della polizia locale, avrebbero confermato di essere usciti per recarsi a fare il vaccino anti influenzale. Si sarebbero trovati quindi a poca distanza dalla loro abitazione.

Ora bisognerà capire come sia avvenuto l’incidente e se magari il fatto che la Renault che li ha investiti avesse un motore elettrico, quindi praticamente silenzioso, possa avere inciso sul fatto che marito e moglie non si siano accorti del suo sopraggiungere.

Dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri al Villaggio del Sole, al termine della relazione stilata da parte della polizia municipale, con ogni probabilità verrà messa a conoscenza anche la procura.