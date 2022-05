Ha un malore sul posto di lavoro: muore un operaio sessantenne

Ha accusato un malore mentre era al lavoro ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo e ricoverato nel reparto di rianimazione. Poi il decesso durante la notte. L’incidente sul posto di lavoro, che non ha dato chance di sopravvivenza ad un operaio, è accaduto, ieri, mercoledì 11 maggio, verso alle 16 alle Acciaierie Beltrame di Vicenza. L'uomo di circa una sessantina d'anni si è accasciato improvvisamente a terra. Le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione, da qui l'allarme al Suem 118, intervenuto nella sede dell'azienda in viale della Scienza per prestare soccorso al lavoratore. Dinamica dei fatti e responsabilità sono in corso di accertamento da parte delle forze di polizia e dei tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica. Fino alla tarda serata di ieri non pareva esclusa l'ipotesi di un incidente sul lavoro, con l'operaio che potrebbe essere stato folgorato.