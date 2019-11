SCHIO. «Ho sentito oggi il presidente della comunità ebraica di Venezia Paolo Gnignati, al quale ho espresso solidarietà e la disponibilità della Regione, offrendo gli immobili regionali e gli spazi attigui per l’apposizione di pietre d’inciampo laddove vi siano opportuni motivi e riferimenti storici». Lo riferisce all’Ansa il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che interviene così nella polemica sorta per il voto negativo in consiglio comunale di Schio rispetto all’apposizione di pietre d’inciampo per ricordare le vittime dell’olocausto.

«È imbarazzante anche solo sapere che si debba andare a un voto per decidere se mettere o no il ricordo di un deportato o di una vittima della Shoah - prosegue Zaia - e trovo assolutamente ingiustificata la posizione assunta a Schio. Vicenza ha deliberato positivamente di recente - ricorda il Governatore - e una pietra d’inciampo è apposta anche all’ingresso della sede di rappresentanza di Roma della nostra Regione». «In generale - aggiunge il governatore - la preoccupazione di oggi è il negazionismo strisciante che corre in rete e non solo, con qualche idiota che si ostina a negare l’Olocausto, che è da condannare senza indugi, così come senza indugi si deve dire sì alle pietre d’inciampo. Anzi - precisa - è assurdo che per apporre un quadratino di 10 centimetri con il nome di una vittima dell’olocausto si debba arrivare a una autorizzazione formale. Deve essere automatico. Chi la desidera la mette. Punto e basta». «Nella storia ci sono, è vero, anche altri perseguitati - conclude - e vanno ricordati allo stesso modo. Ma questo non è l’oggetto del contendere di oggi. Semmai deve essere chiaro che di fronte a ogni deportazione, sofferenza e morte non può esserci un distinguo politico. Bisogna solo essere uniti».