Il pericolo sembrava finalmente scampato. Un paio di settimane fa era stata organizzata anche una piccola festa celebrativa con il personale che, tra mille difficoltà, era uscito dall’emergenza. Invece nella casa di riposo Villa Aldina di Rossano Veneto è tornato l’incubo del Covid 19. A portare il nuovo caso è stato un ospite, risultato positivo dopo essere uscito, su permesso rilasciato dalla direzione, per andare a pranzo a casa dei fratelli, che non vedeva da mesi. Adesso anche tutta la sua famiglia è in quarantena. Va precisato che l’ospite era risultato tre volte negativo al tampone. In occasione di un recentissimo infortunio (una caduta con frattura) è stato nuovamente sottoposto all’esame richiesto dal protocollo per le cure. E l’esito è caduto come una fulmine a ciel sereno sulla struttura: ora l’anziano è positivo.