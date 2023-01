"Salviamo i frati a Bassano". Anche Paulo Coelho ha firmato la petizione contro la chiusura del convento dei Cappuccini

«Paulo Coelho ha firmato la petizione "Salviamo i Frati a Bassano", che ha poi rilanciato sulla sua pagina Facebook. Ha aderito alla richiesta di Giuseppe Aquila di prestare anche la sua voce, così importante e seguita nel mondo e tra i cristiani, per questo appello». A darne l'annuncio l'Assessore regionale del Veneto Elena Donazzan con un suo post nel gruppo Facebook "Salviamo i Frati a Bassano", che in questi giorni sta rilanciando l'omonima mobilitazione.

La raccolta firme

L'iniziativa di sostegno ai frati del Margnan, a rischio di trasferimento dopo cinque secoli trascorsi quasi ininterrottamente a Bassano, sta quindi ottenendo una risposta ampiamente superiore alle attese, con quasi 4 mila firme raccolte (tra quelle online e quelle registrate sui moduli cartacei dei volontari che si sono dati il turno all'uscita delle messe). Un successo per l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan e per il presidente della Confartigianato, Sandro Venzo, che appena mercoledì avevano convocato una conferenza stampa sul sagrato del convento dei Cappuccini, annunciando la mobilitazione per tenere questi ultimi a Bassano. All'appello hanno risposto il sindaco Elena Pavan e i colleghi del comprensorio, oltre a rappresentanti delle categorie economiche, imprenditori e cittadini mobilitatisi spontaneamente.

Paulo Coelho e Bassano

E ora, come detto, anche il celebre scrittore brasiliano Paulo Coelho. «Coelho venne a Bassano del Grappa nel marzo del 2012 per la presentazione della penna Montegrappa ispirata al suo libro L’Alchimista» ha ricordato poi Donazzan, concludendo «è tra gli autori più importanti al mondo, di maggiore successo editoriale nella letteratura moderna. È il secondo autore più ricco al mondo dopo J.K.Rowling: i suoi libri sono tradotti in tutte le lingue. Coelho è uomo di fede, dedito alla preghiera: per questo ha accolto l’appello di Giuseppe Aquila a sostenere l'iniziativa per non far chiudere il convento di Bassano».