VICENZA. La Corte d’appello di Venezia ha confermato le sanzioni che erano state comminate un paio d’anni fa dalla Consob per i vertici di Veneto Banca, per una lunga serie di violazioni al Testo unico bancario. La multa più pesante per l’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli: per lui 540 mila euro. Nella lunga lista di una quarantina di amministratori ci sono anche l’ex presidente Flavio Trinca e il commercialista vicentina Diego Xausa, del collegio sindacale. Complessivamente, l’ammontare supera i 5 milioni di euro.