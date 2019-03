VICENZA. «Sono spiacevolmente sorpreso». Il dg Giovanni Pavesi è deluso. Verona batte Vicenza 19-0. Il derby interprovinciale fra le 2 cugine finisce così. Ancona batte Vicenza 7-0. Il derby interregionale finisce così. Per l’azienda Berica una disfatta. Non si tratta di calcio ma di sanità, più precisamente di ricerca scientifica. E le due amarissime sconfitte patite dall’Ulss 8 arrivano dai progetti scelti dalla Fondazione Cariverona per l’assegnazione dei contributi annuali 2018. Un esito, come detto apocalittico per Vicenza. La Fondazione, per l’accesso alla seconda fase del bando, ha selezionato 26 progetti: 18 dell’università di Verona, uno dell’azienda ospedaliera scaligera, 6 dell’università politecnica delle Marche, uno dell’Istituto nazionale riposo e cura per anziani di Ancona. Di Vicenza nelle graduatorie nessuna traccia. Ulss 8 bocciata su tutta la linea. Tre-progetti-tre presentati alla Fondazione. Tre no.