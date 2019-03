La vallata attende cinquemila penne nere

La sezione Ana di Valdagno suona la carica per oltre 5 mila alpini che dal 5 al 7 aprile invaderanno la città con l’adunata intersezionale e un esercitazione di protezione civile a livello triveneto Ieri mattina all’alberghiero di Recoaro si è tenuta la presentazione della manifestazione alla presenza del presidente della sezione Ana di Valdagno, Enrico Crocco e dei sette sindaci di Altissimo, Recoaro, Valdagno, Cornedo, Brogliano, Castelgomberto e Trissino. Si parte il 5 aprile con l’apertura dei Centri operativi comunali e della sala operativa nella sede della protezione civile di Cornedo. Alle 20, il nucleo di protezione civile di Trento organizzerà una cena al campo base di Valdagno nella zona del “lido” mentre a Cornedo ai fornelli si metteranno i volontari del Friuli Venezia Giulia. Sempre a Cornedo, alle 20.30, si esibiranno i cori Ana di Novale e congedati della Brigata alpina Cadore. Sabato 6 aprile sono previsti alcuni eventi collaterali. Alle 17 nelle piazze Dante, Roma e Goldoni si esibiranno le bande di Castelgomberto, Cornedo Vicentino e Muzzolon che poi sfileranno per le vie del centro storico e del quartiere di Oltreagno fino a radunarsi in piazza Verdi per un concerto congiunto. Alle 18.30 sarà celebrata una cerimonia in onore dei Caduti per lasciare poi spazio alla cena aperta al pubblico nella tensostruttura del parcheggio Marzottini. Momento clou della tre giorni alpina sarà l’adunata intersezionale di domenica con la sfilata delle sezioni di Asiago, Bassano del Grappa, Marostica, Vicenza, Valdagno e i nuclei di protezione civile. Dalle 10 scatterà l’ammassamento delle sezioni nella zona sud di Oltreagno per poi dare inizio alla sfilata alle 10.30 con chiusura e schieramento in piazza Verdi alle 11.30. Qui sono previsti i saluti e i discorsi ufficiali a cui farà seguito la cerimonia dell’ammainabandiera e il rompete le righe che manderà tutti a pranzo sotto la tensostruttura di parcheggio Marzottini. Saranno attivi tre info-point agli accessi di Valdagno, via Gasdotto/località Campagna per chi sale dalla zona industriale di Valdagno, via Monte Ortigara, poco prima dell’imbocco della rotatoria di Ponte dei Nori, per chi proviene invece da Spagnago lungo la SP246, e a Schio nell’area del casello del traforo Schio-Valdagno. La zona di parcheggio riservata ai pullman è prevista a Maglio di Sopra, in via Piave, mentre in piazzetta Divisione Acqui gli stalli saranno riservati alle autorità civili e militari che presenzieranno all’adunata. Per il pubblico la dotazione di posteggi è ben fornita, dai più lontani dell’area pubblici spettacoli in via De Pretis, di via Don Minzoni vicino alla caserma dei carabinieri e di via Enrico Fermi, ai più comodi di piazzale Caliari, viale Duca d’Aosta e via Parco della Favorita. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina