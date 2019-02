Le tradizioni del Veneto C’è un doppio appuntamento

Due appuntamenti in salsa veneta per celebrare altrettanti eventi della tradizione regionale. Domani chiuderanno le iscrizioni per gli appuntamenti del “Cao de ano veneto” e del “Batimarso – El rezvejo de la natura”, manifestazioni organizzate dall'associazione culturale Le Boje di Dueville. La cena-spettacolo del “Cao de Ano” andrà in scena sabato della prossima settimana, il 2 marzo, alle 20 nell’agriturismo El Gran di Villaverla tra cabaret, piatti tipici e una lotteria. Alle 14.30 di domenica 3 marzo, invece, i festeggiamenti si sposteranno nell'oratorio Santa Maria, noto anche come barchessa di piazza Monza a Dueville. I partecipanti dovranno portare pentole, mestoli, lattine e bidoni per far baccano e risvegliare la primavera. Inoltre verrà proposta una sfilata con costumi tradizionali, i giochi di una volta e ricreata un'osteria rurale con la partecipazione del gruppo Tradizioni Contadine. Per avere maggiori informazioni è possibile, tra le altre cose, visitare la pagina Facebook dell’associazione culturale Le Boje che sta già raccogliendo le adesioni alle iniziative che sono state messe in programma per la prossima settimana. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.