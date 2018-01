Sfida a San Bonifacio: «Partorite qui»

Franco Pepe «Recuperare le pazienti che oggi vanno a partorire all’ospedale di San Bonifacio». L’obiettivo 2018 per il primario di ostetricia e ginecologia Paolo Tumaini è questo. Da far ritornare alla casa-madre dell’Ulss 8 non sono tanto le gestanti del bacino Arzignano-Chiampo-Trissino che dimostrano fedeltà e fiducia nei confronti del Cazzavillan, come dimostra il fatto che l’ospedale è stato uno dei pochissimi nel Veneto e nel Nord-Italia a chiudere l’anno appena concluso in rialzo come numero di cicogne (683 bambini e 40 in più del 2016). Da riattrarre c’è la popolazione femminile di una larga fetta del Basso Vicentino fra Lonigo, Noventa, Sossano, e anche oltre, che in questi anni hanno preferito prendere la strada del Veronese. Arzignano, per una serie di ragioni, era in difficoltà. L’Ulss perdeva più di un colpo. San Bonifacio proponeva un ospedale nuovo. I chilometri per arrivarci non sono tanti, così è iniziata la migrazione. Il fenomeno poi si è stabilizzato e ora non è semplice invertire il senso di marcia. Ma Tumaini ci crede. (...)

