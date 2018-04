L’addio a Barban «Alpino nel cuore» Sempre in prima linea

Si svolge oggi, alle 10, nella chiesa di Lumignano, il funerale di Franco Barban, storica figura dell’associazionismo locale. Barban è stato legato in particolare al Gruppo alpini Lumignano. Classe 1944, dopo aver fatto il servizio militare con gli alpini a Feltre, si è subito messo a disposizione del Gruppo di Lumignano in cui nel corso degli anni ha ricoperto vari incarichi, da consigliere fino a capogruppo per due mandati, e a livello provinciale consigliere zonale. A Lumignano è stato anche presidente dei donatori di sangue Fidas. «Per Franco che non era sposato – ricorda Paolo Borello, capo zona dell’Ana Riviera Berica – gli alpini erano come una famiglia. Dove c’era da fare qualcosa nel segno dell’amicizia o della solidarietà, lui c’era sempre. Nel 1974, con il Gruppo alpini, ha contribuito al restauro dell’antica chiesetta di Santa Maria in Valle, è stato in Friuli per dare un contributo alla ricostruzione nel post terremoto. Tra i promotori, e non ricordo una sua assenza, del pellegrinaggio annuale sul Monte Ortigara». Ha avviato con lo storico presidente Ottorino Novello, il percorso per l’acquisto di un edificio da trasformare nella sede del Gruppo, l’attuale baita alpina. Proprio nella ricorrenza dei 40 anni del Gruppo, nel 1996, si impegnato per offrire alla chiesa parrocchiale di Lumignano la pedana per i disabili. Uomo amante dell’amicizia e della compagnia è stato tra i primi a sostenere e a far parte del Coro alpino Lumignano, una partecipazione costante per quarant’anni, fino a pochi mesi fa. «Franco è stato un grande alpino». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.MAZ.