VICENZA. Autonomia, Tav, Pedemontana: tanti i temi affrontati questa mattina dal governatore del Veneto Luca Zaia in visita a Vicenza, al San Bortolo.

AUTONOMIA. «Facciano pure tutti gli incontri che vogliono, io non mi aspettavo un travaglio facile, anche perché è una vera e propria riforma. Dico anche però che noi dal Governo vogliamo una cosa sola, ossia una proposta d’intesa da valutare. Mi rifiuto di commentare di volta in volta notizie di agenzia su dibattiti, litigi e altre cose del genere che non servono a nulla». Lo ha detto il governatore Luca Zaia, a Vicenza, ad una domanda su un imminente vertice con il ministro Tria sul tema dell’Autonomia. «Personalmente ho sempre detto - ha spiegato -che il 2019 sarà l’anno dell’Autonomia, nel bene o nel male. Lo dico perché se nel bene vuol dire che si approverà, nel male vuol dire che non si può scollinare un altro anno perchè sarebbe imbarazzante». In questa fase, ha aggiunto, «come dice la Costituzione, il Governo al suo interno deve trovare la quadra per proporre alle singole regioni una bozza di contratto da firmare». «Dopo di che - ha spiegato - per quanto riguarda il Veneto valuteremo se firmare oppure no. Se si tratterà di una farsa non la firmeremo mai». Alla domanda se incontrerà in settimana il Ministro Erika Stefani, come riferito da quest’ultima, Zaia ha detto: «Stefani è stata un ministro eccezionale, come la definisco io "il ministro dell’Autonomia". Spero che lei riesca a far chiudere velocemente al Governo la proposta d’intesa». Per Zaia «Conte ha davanti a sè una pagina di storia intonsa pronta per essere scritta. Se non la scrive lui, la scriverà qualche altro, decida lui».

PEDEMONTANA. «I lavori della Pedemontana Veneta non si sono mai fermati fuori dalla galleria di Malo, che è di 6 km a fronte dell’intero tratto della Pedemontana che è di 94 km e mezzo. Abbiamo quasi 1.600 lavoratori distribuiti nei vari cantieri, non continuiamo ad andare avanti per far rispettare l’obiettivo, che continua ad essere tale, di conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione della stessa galleria di Malo». lo ha detto a Vicenza il governatore del Veneto Luca Zaia. Sul proseguimento a nord dell’autostrada A31 Valdastico, collegata alla stessa Pedemontana Veneta, Zaia ha precisato che «la provincia di Trento sta discutendo della possibilità dell’innesto su Rovereto, so che è motivo di discussione sia in Trentino che in Veneto. Ad di là di quella che sarà la scelta noi siamo favorevoli al prolungamento verso nord della Valdastico». «Speriamo che la chiusura di questa partita - ha concluso - avvenga velocemente e in tal senso faccio un appello al Governo e anche all’interlocutore del concessionario perché chiudano velocemente. Per noi rappresenta un nuovo

valico».

TAV. «A me non risulta che la Tav sia bloccata; peraltro se è vero che i Cinque Stelle si sono candidati nel panorama nazionale come importatori degli interessi del popolo, vorrei ricordare a loro che qui i cittadini vogliono la Tav - ha aggiunto Zaia -. Alla luce di questo non capisco neanche perché si stia ancora discutendo».