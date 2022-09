Wuhan, altro lockdown parla il vicentino bloccato dal 2019: «Situazione surreale»

Mentre l’Italia riduce le restrizioni, portando da sette a cinque i giorni di isolamento per chi è colpito dal Covid, a Wuhan si ritorna al passato. Lunedì è iniziato un nuovo lockdown: uffici chiusi, ripresa delle lezioni in dad, spesa rigorosamente delivery e un’unica parentesi d’“aria” per andare, ogni giorno, a fare il tampone.

«È una situazione surreale» racconta Lorenzo Mastrotto il vicentino che vive, con la famiglia, là dove tutto è iniziato. E spiega: «La politica portata avanti dal governo di Xi Jinping è non voler sentire la parola Covid così, adesso che Omicron ha preso un po’ più forza, la città è completamente bloccata».

Lunedì la comunicazione, via sms. «Qui abbiamo la politica dello zero-Covid - spiega Mastrotto - la priorità è evitare la diffusione del virus. Basta allora trovare un asintomatico e ci chiudono tutti. Non solo: ho visto un paio di ambulanze sotto casa che stavano monitorando chi è entrato in contatto con asintomatici, imponendo l’isolamento in alberghi (pagati dallo Stato), non certo quattro stelle con cucina da chef e dove non vengono neanche fatte le pulizie, per due settimane o comunque fino al terzo tampone negativo».

«Non è più come l’altra volta - ammette il professionista vicentino - la gente non ha più paura. C’è semmai un clima di rassegnazione, perché non se ne può più di stare dentro. Comincio anche a sospettare che ci siano sotto interessi economici. Resta il fatto che mentre tutto il mondo si apre e viaggia, qui siamo ancora chiusi». Lui non torna in Italia dal 2019: «Per me è impossibile - spiega - avendo due figli che devono andare a scuola, avrei dovuto far fare la quarantena al rientro. Al di là del fatto che ci sono pochi voli e a prezzi spropositati».

Non solo i controlli sono severissimi «ci tracciano, attraverso il telefonino, e almeno una volta alla settimana dobbiamo fare il tampone, altrimenti il nostro pass diventa grigio e siamo limitati negli spostamenti», ma il Covid è diventato uno stigma sociale: «Un po’ come accadeva con l’Aids - spiega Mastrotto - a differenza dell’Italia, dove più o meno tutti sono stati contagiati, qui chi prende il virus rischia di perdere il posto di lavoro o di non essere assunto».

«Ormai - ammette - abbiamo capito tutti che la situazione non è quella che ci vogliono far credere. Ma il problema principale, per il governo, è salvare la faccia. In Asia è una cultura molto radicata: mentre per i nostri politici è normale fare delle promesse e poi cambiare idea, qui vorrebbe dire perdere, avere la carriera politica finita. Xi Jinping ha dichiarato guerra al Covid e, anche se tutti sono convinti che stia facendo una stupidaggine, va avanti per la sua strada. A ottobre ci sarà il congresso e fino a quel momento dovrà mantenere la sua linea».

Molti gli stranieri rientrati nei loro Paesi, fra cui tanti italiani. «Se fossi single probabilmente l’avrei fatto anch’io - ammette il vicentino - ma ho la famiglia qui e faccio fatica. Come ho scelto di restare in piena pandemia, continuo a fare adesso. Ci solleva il morale sapere che non avremo rincari del 300 per cento sulle bollette dell’energia, come accade in Italia, perché qui continuiamo a essere sovvenzionati dallo Stato, ma è come essere in una bolla, separata dal resto del mondo».

In una situazione sospesa, con un lockdown annunciato per tre giorni e invece destinato a proseguire: «La situazione non sta migliorando - ammette Mastrotto - ma, anzi, aumentano le aree chiuse. E probabilmente non torneremo alla normalità prima del 10 settembre, quando inizia la festa di metà autunno».

Intanto anche l’economia cinese comincia a mostrare segnali di sofferenza: «Sta andando malissimo: il Prodotto interno lordo è fermo per la prima volta dopo 25 anni, la gente non spende più, il settore automobilistico non lavora, crolla l’edilizia con 30 grandi aziende fallite nell’ultimo periodo, Mi aspetterei, come in Italia, qualche protesta, invece la gente sembra rassegnata. Il problema è che due anni fa ero spaventato nel vedere gli sbarramenti. Adesso mi fanno sorridere. Amaramente. E in casa ci si annoia, perché non c’è più niente da inventare».