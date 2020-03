Le persone positive al coronavirus nel Vicentino sono attualmente 141, secondo l'ultimo bollettino della Regione Veneto. Sono diversi i sindaci che hanno deciso di essere trasparenti con i propri concittadini, informando della presenza di casi nel Comune di loro competenza. Una scelta utile anche per tranquillizzare le persone, al fine di non alimentare voci incontrollate che possono poi generare inutili allarmismi.

Al momento sono 42 i Comuni che hanno reso noti casi di positività nel loro territorio. Si tratta di: Vicenza (5), Agugliaro (2), Altavilla Vicentina (3), Arcugnano (2), Bassano del Grappa, Breganze, Caldogno, Campiglia dei Berici (2), Castelgomberto, Chiampo, Cogollo del Cengio, Cornedo, Gallio (2), Isola Vicentina, Lonigo, Lugo, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo (2), Montebello (1) Monteviale (4), Mussolente, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Pove del Grappa, Roana, Sandrigo, Santorso, Sarego, Sarcedo, Schio (3), Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene (2), Valli del Pasubio, Valdagno, Velo d'Astico, Villaga, Villaverla, Zanè e Zugliano.

AGGIORNAMENTO VENERDÌ 13 MARZO

LONIGO. L’amministrazione comunale di Lonigo ha confermato un caso di contagio da Covid-19 da parte «di una persona che ha contattato le strutture sanitarie da un domicilio del territorio del Comune di Lonigo».

«Ha contratto il virus nel territorio di un'altra provincia, in forma lieve, ed ora è in isolamento a casa - spiega la nota del Comune - Siamo in costante contatto con l’Ulss 8. Le autorità sanitarie ci comunicano che allo stato delle cose non c’è alcun motivo di allarme e non sussiste alcuna emergenza sanitaria nella nostra città».

ALTAVILLA. Il sindaco di Altavilla ha comunicato sulla pagina Facebook del Comune che sono stati registrati altri due casi di contagio. Uno dei due cittadini è un familiare della prima persona risultata positiva nel comune ed era comunque già in quarantena.

GIOVEDÌ 12 MARZO

MAROSTICA. Primo caso di positività al Covid-19 a Marostica. Lo ha confermato il Comune attraverso una nota firmata dal sindaco Matteo Mozzo e pubblicata sulla pagina Facebook.

POVE DEL GRAPPA. Il sindaco Francesco Dalmonte, con una nota attraverso la pagina Facebook del Comune, ha comunicato il primo caso di positività al Covid-19.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

MUSSOLENTE. Un caso positivo al coronavirus è stato riscontrato a Mussolente. Nella note firmata dal sindaco Cristiano Montagner, l'amministrazione comunale assicura che «la situazione è sotto controllo e le condizioni del soggetto non hanno richiesto il ricovero ospedaliero».

MARTEDÌ 10 MARZO

CALDOGNO. Primo caso di coronavirus a Caldogno. A comunicarlo è il sindaco Nicola Ferronato che precisa: «Al momento non esiste alcun allarme. Non serve conoscere i luoghi frequentati dalla persona contagiata. Infatti, se uno di voi fosse un contatto diretto, o anche solo un contatto di contatti lo avreste già saputo».

ZUGLIANO. Un caso di positività al coronavirus a Zugliano. Lo ha comunicato con una nota il sindaco Sandro Maculan. La persona «ha contratto l'infezione da caso già noto».

SOVIZZO. Paolo Garbin, sindaco di Sovizzo, ha annunciato sulla pagina Facebook del Comune, che è stato registrato il primo contagio. «Una persona è risultata positiva, ma non è grave e si trova in isolamento domiciliare e sta ricevendo tutta l’assistenza sanitaria necessaria - ha scritto - Gli operatori dei Servizi dell’Ulss hanno compiuto gli accertamenti del caso, secondo quanto previsto dai protocolli sanitari».

LUNEDÌ 9 MARZO

BASSANO DEL GRAPPA. Primo caso di positività al coronavirus a Bassano. Lo ha comunicato il Comune sulla propria pagina Facebook tramite una nota firmata dal sindaco Elena Pavan: attualmente il paziente si trova in osservazione nella sua abitazione.

MONTEBELLO. Il sindaco Dino Magnabosco, a seguito di un riscontro avuto dall’Ulss 8 Berica, comunica che una persona residente in paese risulta aver contratto il virus Covid-19, altrimenti detto coronavirus. «Siamo in stretto contatto con l’azienda sanitaria per tenere continuamente monitorata la situazione – commenta il sindaco -. Al momento non esiste alcuna situazione di allarme, ma invito la popolazione, come da appelli che si moltiplicano su scala nazionale, a seguire scrupolosamente le misure igieniche contro la diffusione dei virus, a limitare gli spostamenti privilegiando la vita nella propria abitazione e ad evitare i luoghi affollati. Da parte nostra, adotteremo tutte le misure che si riterranno necessarie, sempre in stretta sinergia con l’autorità giudiziaria».

VICENZA. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco conferma che in totale sono salite a 5 le persone residenti in città risultate positive al covid-19.

VALDAGNO. Primo caso di positività al coronavirus a Valdagno. La conferma arriva dal sindaco Giancarlo Acerbi: «Nella giornata di oggi, presso l'ospedale San Lorenzo di Valdagno un paziente è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Si tratta di un paziente valdagnese, ma le origini del contagio sono da ricondursi ad altro territorio». «Non è il caso di farsi prendere dal panico - ha precisato Acerbi - ma altresì di rispettare ancora più scrupolosamente le misure indicate dal Ministero della Salute e dalle Ulss».

ISOLA VICENTINA. Primo caso positivo al coronavirus anche ad Isola Vicentina. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Enrico Gonzo. Si tratta di una persona che presenta lievi sintomi e che si trova attualmente in isolamento domiciliare assieme alla propria famiglia.

MONTE DI MALO. Ancora un caso positivo al coronavirus a Monte di Malo. La notizia è confermata dal sindaco Mosè Squarzon. Al momento salgono così a due le persone che risultano contagiate dal Covid 19 in paese.

CASTELGOMBERTO. Il sindaco ha reso nota la positività di un cittadino al Covid-19. «La persona è ricoverata all’Ospedale San Bortolo di Vicenza nel reparto malattie infettive e versa in discrete condizioni di salute che non richiedono il ricovero in terapia intensiva - scrive il sindaco Davide Dorantani - L’origine del contagio è fuori regione, per cui non si tratta di un nuovo focolaio. Non vi sono, pertanto, pericoli per gli altri cittadini».

CORNEDO. Un caso di positività al coronavirus è stato registrato a Cornedo. Lo rendo noto il sindaco Francesco Lanaro specificando che il contagio è avvenuto fuori Cornedo: «La persona è in isolamento domiciliare e sta ricevendo l’assistenza sanitaria necessaria».

DOMENICA 8 MARZO

SARCEDO. Il sindaco di Sarcedo ha comunicato che questa mattina un cittadino è risultato positivo al Covid-19. «La persona è stata posta in isolamento domiciliare - ha continuato il sindaco Luca Cortese -. Gli operatori dell'Ulss stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso secondo il protocollo previsto».

ZANÈ. Un altro contagio è stato segnalato a Zané. Il sindaco ha informato che «la persona è stata posta in isolamento domiciliare.Gli operatori dei servizi dell'Ulss stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso e provvederanno ad informare parenti e persone che possono essere venute in contatto con la persona interessata».

SABATO 7 MARZO

MALO. Primo caso di contagio da coronavirus a Malo. A comunicarlo è il sindaco Paola Lain: «La persona non presenta alcuna particolare complicanza, è già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione, e non si è reso necessario il ricovero ospedaliero». «Auspico e mi auguro - ha aggiunto - che la cittadinanza continui a mantenere un atteggiamento serio e responsabile, così com’è stato fino ad oggi, senza alimentari inutili allarmismi, in particolare tramite i social network.

SANDRIGO. Un caso di positività è stato registrato a Sandrigo. Lo ha reso noto il sindaco Giuliano Stivan in una nota precisando che «la persona è stata posta in isolamento all'ospedale di Vicenza per l'assistenza necessaria».

VENERDI' 6 MARZO

VICENZA. Il sindaco Francesco Rucco, che quotidianamente fa il punto sulla situazione con la stampa e in diretta sulla pagina Facebook del Comune, in data 6 marzo ha precisato che i casi di positività a Vicenza città sono tre: due pazienti sono attualmente ricoverati al San Bortolo, mentre uno si trova in isolamento domiciliare.

TEZZE SUL BRENTA. Un caso di positività al coronavirus si è registrato a Tezze, come confermato in data 6 marzo dal sindaco Luigi Pellanda. Il paziente è stato ricoverato all'ospedale di Bassano «in via precauzionale, dato che non presenta complicanze».

MONTE DI MALO. Primo caso di contagio da coronavirus anche a Monte di Malo. A confermarlo è il sindaco Mosè Squarzon. Si tratta del parente di un paziente che nei giorni scorsi si trovava ricoverato nel reparto di neurologia dell'ospedale di Santorso, epicentro del contagio nel nosocomio. L'uomo aveva assistito il congiunto, che però non è risultato positivo al Covid 19.

LUGO. Il sindaco di Lugo Loris Dalla Costa ha comunicato che venerdì 6 marzo un cittadino è risultato positivo al test del Coronavirus. «La persona è stata posta in isolamento all'ospedale di Santorso, dove era già ricoverata e dove presumibilmente ha contratto il virus, per l'assistenza sanitaria necessaria - ha spiegato il sindaco -. Gli operatori dei servizi dell'Ulss stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso e provvederanno ad informare parenti e persone che possono essere venute in contatto con la persona interessata».

SANTORSO. Un cittadino di Santorso è risultato positivo al Covid-19. «La persona è stata posta in isolamente all'ospedale di Santorso, dove era già ricoverato e dove presumibilmente contratto l'infezione», conferma il sindaco Franco Balzi in una nota in data 6 marzo.

POJANA MAGGIORE. Un caso di positività al coronavirus a Pojana Maggiore è stato confermato in data 6 marzo dal sindaco Paola Fortuna. Il paziente si trova in isolamento domiciliare: «La sua saluta non desta preoccupazione e sono da escludere possibilità di contagio e pericolo per la popolazione».

VALLI DEL PASUBIO. Registrato in paese un caso di positività da Coronavirus. La notizia proviene dal Comune che ha provveduto ad informare attraverso i social la popolazione. "Un nostro concittadino - si legge - è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Essendo che la persona non presenta sintomi ed è attualmente in buone condizioni di salute, non viene classificata come “caso” di Covid 19 e secondo quanto predisposto dai protocolli sanitari si trova attualmente in isolamento domestico per 14 giorni". Aggiunge il sindaco Carlo Bettanin:« In questo particolare momento storico chiediamo a tutti i cittadini la massima sensibilità e senso civico per affrontare con razionalità e senza allarmismi questa situazione. La positività di un concittadino non cambia nulla. Le misure di prevenzione sono le solite:tenersi ad un metro di distanza e lavarsi le mani con frequenza. Ricordo che le autorità sanitarie stanno vigilando con attenzione su questa e tutte le altre situazioni e confido nella piena collaborazione di tutti ricordando che l’amministrazione è sempre a disposizione per chiarimenti in merito».

ARCUGNANO. Due casi di positività al coronavirus ad Arcugnano. Lo ha reso noto in data 5 marzo il sindaco Paolo Pellizzari attraverso la pagina Facebook del Comune, precisando: «Penso che sia doveroso comunicare la verità ai cittadini. L'ho fatto quando ho scritto ai genitori che le scuole non erano a norma antisismica e ho ritenuto doveroso farlo anche ora. Le notizie importanti per la Comunità è giusto che vengano apprese dall'Istituzione prima che dal giornale. Ma il vero motivo è un altro: diffondendo la notizia si è lanciato un messaggio preciso e cioè che il virus è arrivato anche ad Arcugnano, che non ci sono barriere per bloccarlo ai nostri confini ma tanti piccoli gesti responsabili che ogni cittadino può compiere per tutelare la salute propria, dei propri cari e di tutta la Comunità. Pertanto stiamo tutti ancora più attenti ad osservare tutte quelle misure consigliate per prevenire la diffusione del virus. Stiamo uniti, aiutiamoci, sopportiamo i disagi e ... sempre avanti, c'è un fuoco da spegnere e lo spegneremo».

GALLIO. Ci sono due casi di positività al Covid-19 anche a Gallio. Lo ha comunicato il sindaco Emanuele Munari: si tratta di due cittadini in vacanza sull'Altopiano, attualmente in isolamento all'ospedale di Vicenza.

ROANA. Anche a Roana c'è una persona risultata positiva al coronavirus. La conferma arriva dal sindaco Elisabetta Magnabosco: «Si comunica che un soggetto residente ma non domiciliato nel Comune di Roana è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento fuori provincia. La famiglia è in isolamento fiduciario sul territorio roanese».

MONTEVIALE. Un caso di positività al coronavirus a Monteviale. Ne ha dato notizia il sindaco Elisa Santucci con una nota ufficiale sulla pagina Facebook del Comune in data 5 marzo: «Si tratta di una persona che presenta normali e lievi sintomi influenzali ed è in via di guarigione. Si trova presso la sua abitazione, assieme ai familiari conviventi, in isolamento domiciliare fiduciario, come da protocollo previsto dal Ministero della Salute. Il caso è sotto costante monitoraggio da parte delle Autorità sanitarie, in stretto contatto con l'Amministrazione comunale».

COGOLLO DEL CENGIO. Confermato un caso di positività anche a Cogollo del Cengio in data 5 marzo. Di seguito la nota del sindaco Piergildo Capovilla: «Si comunica che in data odierna un nostro cittadino è risultato positivo al Covid-19. La persona è stata posta in isolamento all’Ospedale Alto Vicentino Ulss 7 di Santorso per l’assistenza necessaria. Gli operatori sanitari stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso secondo il protocollo. Chiediamo in questo particolare momento la massima collaborazione da parte di tutti, mantenendo la tranquillità e seguendo le indicazioni già fornite nei vari siti istituzionali».

MARANO VICENTINO. Una donna di Marano, già ricoverata all'ospedale di Santorso, è risultata positiva al coronavirus; al momento non presenta sintomi. Lo ha comunicato il Comune in data 5 marzo attraverso i propri canali social.

PIOVENE ROCCHETTE. La nota diffusa dal sindaco di Piovene Erminio Masero in data 5 marzo: «In merito alla positività al coronavirus di un residente piovenese apparsa su facebook e veicolata tra la cittadinanza voglio far presente che la situazione è stata ed è gestita al meglio dal punto di vista sanitario, e che per il paziente in questione, che è in fase asintomatica, sono già state attivate le misure di messa in sicurezza provvedendo all'isolamento presso la propria abitazione, in attesa delle controanalisi. Nessun comunicato era stato precedentemente emanato poiché, in accordo con i vertici sanitari, il caso specifico era sotto controllo e non sussistevano, né esistono tuttora, motivi tali da attuare un piano di emergenza; si sarebbe creato altrimenti un generale allarmismo tra l'intera comunità che sarebbe stato inopportuno, date le reali circostanze della situazione. Occorre cautela e seguire le misure igieniche sanitarie decise dal governo e non generare paure e angosce ingiustificate».

THIENE. In data 5 marzo un caso di positività ha riguardato un paziente con residenza a Thiene. Questa la nota del sindaco Giovanni Casarotto: «In merito alla notizia che sta circolando di un cittadino che ha la residenza a Thiene, risultato positivo a un primo tampone di coronavirus, faccio presente che il fatto non si è verificato in Città in quanto la persona era fuori dal territorio comunale da parecchi giorni e si trovava in altra località per motivi di cura per altre patologie. Pertanto non sussistono motivi di emergenza per mettere in atto il piano comunale di protezione civile con l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Preciso altresì che attualmente la persona è in isolamento in attesa delle controanalisi».

SAREGO. Un caso di coronavirus è stato confermato dal sindaco Roberto Castiglion in data 4 marzo: «La persona è ricoverata all'ospedale di Vicenza e i soggetti con cui ha avuto contatti sono stati già interpellati dall'Ulss per accertamenti - si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune -. Il contagio deriva da un focolaio già esistente (Lombardia) per cui non c'è un nuovo focolaio nel Comune di Sarego».

SCHIO. Un sessantenne residente in Lombardia ma domiciliato a Schio, già ricoverato all'ospedale di Santorso dal 13 febbraio per altre patologie, in data 3 marzo è risultato positivo al Covid-19. Il sindaco Valter Orsi, nel suo messaggio rivolto alla cittadinanza, ha ribadito: «A Schio nessun focolaio di coronavirus»

BREGANZE. In data 3 marzo il sindaco Piera Campana ha comunicato che un cittadino è risultato positivo e si trova in isolamento all'ospedale San Bortolo.

CAMPIGLIA, AGUGLIARO, CHIAMPO. I primi casi di positività in provincia di Vicenza risalgono al 27 febbraio scorso e hanno riguardato due donne di Campiglia dei Berici e un uomo di Chiampo. A darne notizia sono stati i sindaci sulle pagine Facebook dei rispettivi comuni.