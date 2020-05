Solo 4 Comuni Covid-free in provincia di Vicenza. Sono Asigliano, Gambugliano, Laghi e Zovencedo. Qui il coronavirus non è entrato. Nessun positivo dall'inizio della pandemia che finora in 90 giorni nel Vicentino ha ucciso 311 persone.

Il virus, con dimensioni, contagi e drammi diversi, si è fatto invece vedere in tutti gli altri 110 Comuni di una provincia che, per numero di morti e di casi ancora positivi, è dopo Verona, la più colpita del Veneto. Verona piange 542 vittime, Vicenza 311 (115 nell'Ulss 7, 110 nell'Ulss 8, 86 nelle case di riposo); Treviso 308, Venezia 278, Padova 274, Belluno 105, Rovigo 34. Secondo i dati forniti dall'Azienda Zero, gli attualmente positivi nel Vicentino sono 540 (su 2.901 complessivi dall'inizio dell'emergenza). Anche qui, come detto, la nostra provincia è dietro solo a Verona (903).

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Il numero è cumulativo e comprende ricoverati, deceduti e guariti per Comune di domicilio dall’inizio dell’epidemia (dati aggiornati a sabato 23 maggio)

Provincia di Vicenza

Vicenza 400

Agugliaro 6

Albettone 1

Alonte 2

Altavilla Vicentina 83

Altissimo 3

Arcugnano 11

Arsiero 8

Arzignano 33

Asiago 120

Barbarano Mossano 15

Bassano 369

Bolzano Vicentino 12

Breganze 12

Brendola 5

Bressanvido 5

Brogliano 7

Caldogno 25

Caltrano 8

Calvene 1

Camisano Vicentino 47

Campiglia dei Berici 2

Carrè 8

Cartigliano 6

Cassola 35

Castegnero 10

Castelgomberto 11

Chiampo 11

Chiuppano 5

Cogollo del Cengio 10

Colceresa 13

Cornedo 27

Costabissara 7

Creazzo 31

Crespadoro 3

Dueville 12

Enego 2

Fara Vicentino 7

Foza 12

Gallio 28

Gambellara 59

Grisignano di Zocco 10

Grumolo delle Abbadesse 6

Isola Vicentina 16

Lastebasse 6

Longare 4

Lonigo 22

Lugo 9

Lusiana Conco 26

Malo 47

Marano Vicentino 20

Marostica 48

Monte di Malo 7

Montebello 8

Montecchio Maggiore 64

Montecchio Precalcino 6

Montegalda 6

Montegaldella 5

Monteviale 6

Monticello Conte Otto 14

Montorso 3

Mussolente 25

Nanto 1

Nogarole Vicentino 1

Nove 7

Noventa Vicentina 9

Orgiano 6

Pedemonte 53

Pianezze 6

Piovene Rocchette 21

Poiana Maggiore 3

Posina 1

Pove del Grappa 5

Pozzoleone 3

Quinto Vicentino 19

Recoaro Terme 20

Roana 47

Romano d'Ezzelino 38

Rosà 30

Rossano Veneto 72

Rotzo 25

Salcedo 2

San Pietro Mussolino 3

San Vito di Leguzzano 7

Sandrigo 15

Santorso 84

Sarcedo 6

Sarego 61

Schiavon 10

Schio 120

Solagna 15

Sossano 6

Sovizzo 38

Tezze sul Brenta 26

Thiene 35

Tonezza del Cimone 2

Torrebelvicino 13

Torri di Quartesolo 34

Trissino 9

Val Liona 7

Valbrenta 8

Valdagno 47

Valdastico 17

Valli del Pasubio 8

Velo d’Astico 17

Villaga 4

Villaverla 12

Zanè 19

Zermeghedo 1

Zugliano 9