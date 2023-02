Vicenza al voto, il sondaggio spinge Rucco: «Vittoria al primo turno»

Scatta la contesa dei sondaggi in vista delle Comunali. Se quello commissionato da Claudio Cicero indicava un testa a testa tra Francesco Rucco e il suo sfidante Giacomo Possamai, con il ballottaggio assicurato e un esisto apertissimo, quello commissionato dalla Lega veneta offre un'altra prospettiva e dà il sindaco in carica vincente al primo turno. Di poco, con il 51 per cento, ma giusto quel tanto che basta per risolvere la partita subito e staccando Possamai di 17 punti (34%). Altri candidati (indicati nel sondaggio con questa dicitura) vengono dati al 15%. Se invece si dovesse andare al ballottaggio, secondo il sondaggio effettuato da Swg tra il 19 e il 25 gennaio su un campione di 600 persone, Rucco vincerebbe comunque in entrambi gli scenari presi in considerazione. Il primo: Rucco sostenuto dal Terzo Polo salirebbe al 62 per cento con Possamai fermo al 38 per cento. C'è anche l'eventualità (secondo scenario) di un sostegno del Terzo Polo a Possamai e in questo caso cambierebbero le percentuali ma non l'esito finale: Rucco al 57 per cento, Possamai al 43 per cento. L'operato dell'amministrazione in carica, poi, sarebbe ritenuto "molto efficace" o "abbastanza efficace" dal 71 per cento. Stessa identica percentuale per l'operato di Rucco.

Incognita Terzo polo e altri candidati

Il sondaggio si chiude qui. E non considera in maniera dettagliata gli altri candidati che nel frattempo sono scesi in campo, né quelli che quasi certamente arriveranno. Variabile niente affatto marginale. Anzi, più precisamente: incasella tutti sotto la voce generica "altri candidati" cui viene assegnato il 15 per cento. Non si fa esplicito riferimento a Lucio Zoppello e a Claudio Cicero (che si sono già candidati ufficialmente), ad un eventuale candidato del Terzo polo o dei Cinque Stelle, solo per citarne alcuni. Aspetto che però è decisivo per "pesare" l'eventualità di un ballottaggio o meno. Ipotesi, quella del ballottaggio, che in realtà, vista la quantità di liste in campo e di liste che vanno a pescare nell'elettorato di centrodestra, è probabile.

Il commento del segretario veneto della Lega, Stefani

In ogni caso, secondo il sondaggio della Lega, Rucco sarebbe destinato, in un caso o nell'altro - subito o al secondo turno - a tornare a palazzo Trissino. E il commissario veneto della Lega Alberto Stefani commenta questi numeri in maniera entusiastica: «Francesco Rucco e tutta la sua attuale squadra hanno moltissimi meriti sia nella capacità straordinaria di gestire tutte le difficoltà della pandemia sia di guidare la città nella sua ripartenza. Dopo anni di immobilismo del Pd i vicentini ci dicono ad alta voce per le strade e anche nelle interviste della ricerca di Swg che vogliono andare avanti e continuare il lavoro di rilancio con Rucco e con il centrodestra e il civismo che lui rappresenta in modo magistrale. Parliamo di un sindaco e di una giunta che hanno il consenso di più di 2 vicentini su 3 che è oggi in questa fase di incertezze e di stanchezza per la politica davvero un dato eccezionale e figlio di un lavoro fatto e di un modo di stare vicini ai cittadini popolare e competente. E del resto altrettanto eccezionale è oggi la propensione al voto sia al primo turno che al ballottaggio dei cittadini che sono decisamente favorevoli a una rielezione di Rucco».