Un vicentino di 46 anni è stato condannato a poco meno di 4 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figliastra, che all’epoca dei fatti, il giugno del 2016, aveva solamente 12 anni.

I due si erano recati in vacanza per alcuni giorni dai genitori del patrigno, che vivono nel Lazio. In camera da letto l’imputato aveva molestato pesantemente la ragazzina, che al ritorno a casa si era confidata immediatamente con la mamma, la quale aveva lasciato il compagno e aveva sporto denuncia.

Il vicentino dovrà adesso anche pagare i danni.





Diego Neri