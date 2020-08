È stato un sabato pomeriggio da incubo per la provincia di Vicenza, ancora una volta sferzata dal maltempo. A pagare il danno più alto è la città di Arzignano, dove tempesta e vento con raffiche fino ai 120 chilometri all'ora hanno seminato distruzione e paura: edifici scoperchiati, vetrine in frantumi, detriti ovunque, alberi caduti e strade interrotte. La conta dei danni è in corso, ma si parla di cifre a sette zeri.

È la fotografia di una devastazione più ampia che partendo dall'Est Veronese ha toccato altre fette di territorio vicentino: dalla Valle dell'Agno all'Alto Vicentino fino al Bassanese dove ci sono stati anche allagamenti ed esondazioni di corsi d'acqua. A partire dalle 15, il centralino dei pompieri è stato bombardato di telefonate: più di duecento le richieste d'intervento a fronte delle oltre 600 a livello regionale. La furia del vento e la tempesta hanno causato pesanti danni nella zona industriale di Trissino sradicando alberi e scoperchiando tetti di capannoni e case, abbattendo lucernari e vetrate, antenne e camini. Allagamenti a Brogliano e Castelgomberto, dove il torrente Onte ha rotto gli argini. Un centinaio i tetti scoperchiati nel Vicentino, dove le squadre dei vigili del fuoco sono state rinforzate con il richiamo di personale libero dal servizio e con l'apporto dei comandi limitrofi che non sono stati interessati dal maltempo. Grandine e burrasca non hanno risparmiato nemmeno l'Altopiano, dove i vigili del fuoco sono interventi per alcuni alberi pericolanti e per danni causati dall'acqua; smottamenti si sono registrati a Lusiana Conco.

Oggi, domenica 30 agosto, il presidente del Veneto Luca Zaia sarà nelle aree più colpite del Vicentino per incontrare i sindaci e fare una prima sommaria conta dei danni. Intanto dalla Regione è stato emesso un nuovo avviso di criticità idraulica e idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti, decretando, sino alle ore 20 di domenica 30 agosto: lo stato di preallarme (allerta arancione), da riconfigurare, a livello locale, in fase di allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, per criticità idrogeologica sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini; lo stato di attenzione (allerta gialla), da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, per criticità idrogeologica nei bacini Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile-Bacino scolante in laguna, Livenza-Lemene-Tagliamento; lo stato di attenzione (allerta gialla), da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, per criticità idraulica sulla rete principale di tutti i bacini veneti (escluso quello del Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige).

Queste le previsioni: fino al pomeriggio di domenica 30 agosto precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più persistenti sulle zone montane e pedemontane, dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti; sono possibili fenomeni intensi (forti rovesci, raffiche di vento, grandinate).