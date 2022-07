Vicentini "sospesi" in Norvegia. La "via del bacalà" resta chiusa

Dovevano inaugurare ufficialmente la “Via Querinissima”, stringendo il legame di fatto tra Vicenza, il Veneto e la Norvegia sulle tracce del bacalà. Anche per questo, un gruppo di 17 veneti, di cui sette vicentini, è partito con Sas Airlines per raggiungere il Paese scandinavo. Dopo l’atterraggio a Oslo, il viaggio prevedeva un trasferimento quasi diretto verso Bodo e Rost, dove ad attendere la pattuglia di novelli esploratori italiani ci sarebbe dovuta essere una delegazione del Nordland City council. Tutto sarebbe stato pronto per un primo abbraccio ufficiale tra delegazione italiana e norvegese. Quella nordica, in effetti, c’era, solo che gli italiani sono dovuti rimanere tre giorni a Oslo, ospiti di Sas, a causa dello sciopero dei piloti norvegesi che si inserisce nel più ampio scacchiere del caos vissuto dal traffico aereo, minato dalla scarsità del personale e dal ritorno ai volumi di passeggeri ai livelli pre-pandemia.

«È una cosa incredibile, il viaggio ci è stato rovinato fin dall’inizio - racconta Carlo Pepe che guida il Bacalà club ed è segretario tesoriere della venerabile Confraternita - Siamo partiti con il biglietto di imbarco fino a Bodo, la destinazione finale. E poi da lì si prendeva il traghetto per arrivare fino a Rost e portare tutta la comitiva alla fondazione della via Querinissima». Non è andata così: «Subito in fumo l’arrivo a Rost, perché siamo stati tenuti fermi tre giorni, ospitati in un albergo della capitale norvegese dalla Sas. L’agenzia viaggi a cui ci siamo appoggiati ha acquistato un volo a proprie spese per le isole Vesterålen e, da lì, stiamo proseguendo il viaggio come programmato. Sarebbe stata anche l’occasione per celebrare il 35esimo anniversario della fondazione della Confraternita del Bacalà». I problemi di viaggio proseguono anche perché il gruppo, che avrebbe dovuto solcare dei fiordi, li deve invece aggirare a bordo di un bus “sprecando” centinaia di chilometri.

«La gente è preoccupata - prosegue Pepe - è andato in fumo un lavoro di cinque mesi di preparazione del viaggio che mi era stato affidato dall’ex presidente della Confraternita Luciano Righi. Assieme a noi ci sarebbero dovuti essere anche l’attuale presidente Tiziana Agostini e Carlo Crestani ma hanno preferito viaggiare singolarmente e sono riusciti a rientrare». Questo perché «Come gruppo non riusciamo a trovare i numeri - continua Pepe - ora stiamo cercando di completare il viaggio, un viaggio che è costato a ciascuno 3 mila euro, non proprio poco e che resta con l’incertezza assoluta di poterci vedere tornare indietro come programmato nella giornata di lunedì». Una possibilità c’è: «Ci hanno detto che, a fronte di un ulteriore oneroso pagamento, potremo forse tornare a casa in piccoli gruppi ma questo non è il nostro obiettivo», precisa Pepe, che prosegue: «Inoltre un primo volo della Norwegian da Oslo non è partito perché l’aereo era in avaria. Sembra quasi di essere tornati davvero all’epoca del Querini». La situazione, come testimoniano i viaggiatori, è paradossale: «L’agenzia, per sopperire ai voli cancellati, ci ha fornito due pullman in giorni diversi. Il primo proveniente dalla Polonia con autista bielorusso; il secondo finlandese. Infatti, dopo la confusione che si è creata nel Paese non si sono trovati più autisti norvegesi perché o requisiti dalle compagnie o anch’essi in sciopero. Siamo in una situazione paradossale e la evoluta Norvegia è in ginocchio. I voli di rientro sono tutti strapieni di gente infuriata. È un vero disastro questo mondo che sta scoppiando. È molto probabile che tutto il gruppo decida di rivolgersi a un legale per far valere le nostre ragioni di fronte ai disagi».