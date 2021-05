Vax-day over 50, la fascia più popolosa dell'Ulss8. In Veneto 54.700 prenotazioni in un giorno

Vaccini, sotto con gli over 50. Sono iniziate, al polo vaccinale allestito in Fiera a Vicenza, le vaccinazioni, anche serali, per l’esercito dei cinquantenni dell’Ulss 8 Berica - sono 81mila, 142mila in tutto il Vicentino - che ha già predisposto per i cittadini tra i 50 e i 59 anni ben 23mila posti fino all’8 giugno. Bruciati in pochissimi minuti anche i primi 380 posti disponibili, con le prenotazioni che erano state aperte venerdì.

La campagna vaccinale della Regione Veneto, sembra dunque ad una vera e propria svolta: nella sola giornata di ieri sono state 54.700 le prenotazioni totali giunte, prevalentemente per la fascia dai 50 ai 59 anni. E da quando è stata aperta la prenotazione per gli over 50 si sono prenotate nel portale 231mila persone. I posti ancora disponibili, ieri alle 17.30, erano 86mila.