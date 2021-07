Variante Delta, anche tre ragazzini vicentini contagiati nel focolaio a Isola Verde. Monitoraggio in tutte le Ulss venete

In un campo estivo di baby rugbisti a Isola Verde, vicino a Sottomarina, è stato riscontrato un focolaio di variante Delta. Tra i contagiati anche tre ragazzini vicentini. «Ho dato disposizione - dichiara il governatore Luca Zaia - di mettere in atto ogni azione necessaria per la sicurezza della struttura di Isola Verde e dei territori dei residenti coinvolti nel focolaio».

Giusy Bonavina, la direttrice generale tailor-made per l’Azienda Berica del Zaia-pensiero, è pronta a lanciare una nuova maxi-operazione tamponi. Non si vogliono infatti ripetere gli errori della scorsa estate. Una vera e propria controffensiva per cercare di intercettare e isolare la variante Delta.

Secondo i dati diffusi dalla Regione (aggiornati al 30 giugno 2021) in Veneto la variante Delta, dieci i casi complessivi, oltre che a Vicenza è stata riscontrata a Padova e Venezia. A Venezia e a Padova è presente anche la brasiliana, mentre in tutta la Regione viene individuata l’inglese che ormai è la più diffusa. Tutte le Ulss venete stanno procedendo al monitoraggio.

VARIANTE DELTA, CLUSTER ISOLA VERDE. Per quanto riguarda il cluster del camping a Isola Verde, il caso indice è un ragazzo di 10 anni residente in provincia di Padova. Il caso indice è stato sottoposto a tampone in data 24 giugno presso i Covid Point dell'Ulss 3 Chioggia. Riscontrata la positività, i medici Usca di Chioggia hanno provveduto a sottoporre a tampone molecolare 21 utenti (tra compagni di squadra, allenatori/animatori e membri del Camping). Si sono presentati al drive in dell'Ulss 3 altri 17 utenti epidemiologicamente collegati al cluster. Altri 11 hanno provveduto a recarsi nei Covid Point dell'Ulss di appartenenza per il tampone. Per tutti i positivi dell'Ulss 3 e dell'Ulss 6 sono stati chiesti i sequenziamenti. Contatti positivizzati di competenza territoriale Ulss 6 Euganea (Padova): 8 di cui un genitore e un componente dello staff. Contatti positivizzati di competenza territoriale: Ulss 2 Marca Trevigiana 2 casi; Ulss 8 Berica 3 casi; 2 residenti fuori regione (Lazio e Liguria).

VARIANTE DELTA, CLUSTER PADOVA. C'è poi il cluster dell'Ulss 6 Euganea. Il sequenziamento del tampone eseguito il 25 giugno ha confermato la presenza della variante in una donna di 50 anni ricoverata dal 25 giugno in terapia intensiva. La signora è residente a Padova, con il figlio (2009) e il marito (1970), entrambi positivi.