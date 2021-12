Vaccini ai due figli minori. Mamma no vax, il padre ricorre al giudice

È il primo caso nel Vicentino che finisce sul tavolo di un giudice. I genitori sono in disaccordo sulla vaccinazione dei due figli, perché lei è una convinta no-vax mentre lui crede nella forza della scienza per combattere il Covid, e così toccherà al tribunale civile all’inizio dell’anno dirimere la controversia, indicando la strada maestra. L’unico precedente conosciuto in Veneto è di Rovigo, dove in quel caso era stato un adolescente a rivolgersi al giudice perché la mamma era contraria alla vaccinazione. E il magistrato ha dato il via libera alla immunizzazione.

Legale. La protagonista della lite è una ex coppia bassanese, attorno ai cinquant’anni, che dopo avere soppesato il da farsi, rimanendo inconciliabili le rispettive posizioni, ha visto il padre rompere gli indugi e rivolgersi all’avvocato Cristina Zanini di Vicenza per avviare il cosiddetto “ricorso ex articolo 709-ter”. Si tratta della procedura prevista dal codice di rito per la risoluzione delle controversie in ordine alla responsabilità genitoriale. Da quello che si è appreso il magistrato vuole sentire entrambi i genitori prima della decisione. La donna è assistita dall’avvocata Valeria Fabiani di Bassano.

Visione. I due figli hanno 13 e 9 anni, frequentano le medie e le elementari, e sono affidati a entrambi genitori. I rapporti tra i due ex sono sempre stati buoni - e la crescita dei minori è armoniosa -, fino a quando nelle scorse settimane si è posta la questione della vaccinazione. Il padre è favorevole, mentre la mamma non è vaccinata ed è una convinta no vax. Che cosa fare? Papa e mamma si sono confrontati ma non c'è stato verso di trovare una sintesi, che per forza di cose, secondo l'uomo, doveva essere la messa in salvaguardia della salute dei figli dall'aggressività di un virus che sta circolando in maniera molto sostenuta. E nel Bassanese, come emerge dai dati settimanali dell'Ulss 7, in maniera più virulenta rispetto ad altre zone del Vicentino. Tra l'altro, il più grande in più occasioni al padre ha detto di volere immunizzarsi, anche perché non si sente più perfettamente integrato nel gruppo dei compagni poiché privo di copertura vaccinale. Il padre è preoccupato per la salute dei propri figli anche in considerazione delle abitudini lavorative dell'ex compagna, che per la sua condizione di non vaccinata è più facile che entri in contatto con il virus, poiché è priva di una difesa, e quindi che possa contagiare la prole.

Volontà. Lo stesso genitore ha informato l'ex compagna che perdurando il suo rifiuto a far vaccinare i figli si sarebbe rivolto al giudice per far sì che entrambi i minori possano essere difesi dal Covid, che con le sue varianti si sta manifestando sempre più aggressivo anche nei confronti dei più piccoli, come del resto testimoniano le quotidiane notizie di cronaca. Tanto più che il rifiuto della madre, sottolinea il padre, appare ingiustificato nel non tenere conto sia della volontà del più grande di volere vaccinarsi, sia delle esigenze di tutela della salute psicofisica di entrambi i figli.