Da oggi c'è una nuova iniziativa de Il Giornale di Vicenza a supporto dei propri lettori. La reclusione forzata imposta dalle ultime ordinanze per far fronte all'emergenza del coronavirus ha delle influenze su ognuno di noi, che possono sfociare nei casi più gravi anche in situazioni di disagio psicologico. Soprattutto le persone sole potrebbero sentirsi ancora più abbandonate, chi ha problemi di salute potrebbe sentirsi ancora più vulnerabile. Il Gdv ha allora pensato di mettere a disposizione uno psicologo per rispondere alle domande dei lettori e che possa fornire un appoggio a chi ha bisogno di un consiglio e di qualche strategia per superare un periodo che non ha eguali nella storia recente del nostro Paese e del mondo intero.

Si tratta di Oscar Miotti, psicologo, psicoterapeuta di Emdr Italia, consigliere dell'Ordine regionale degli psicologi del Veneto.Basta scrivere il quesito via whatsapp al numero 335 660 5272 oppure inviarlo all'indirizzo: cronaca@ilgiornaledivicenza.it.

L'esperto risponderà attraverso il giornale ogni venerdì raccogliendo le domande più interessanti e di pubblica utilità e cercando di fornire un supporto professionale alle persone che vivono peggio questa situazione. Il servizio garantirà ovviamente la privacy di chi lo utilizzerà.