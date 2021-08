Vacanze italianissime per sindaco e assessori tra Puglia e Sardegna

Lunedì 9 agosto, piena estate. Silvio Giovine risponde dal gommone: «C’è anche Simona con me». Due piccioni con una fava. Simona è la collega di giunta, Siotto. Stessa spiaggia, stesso mare, quello della Sardegna, per i due assessori della giunta guidata dal sindaco Francesco Rucco. Precisazione: i due non sono partiti per le vacanze insieme. L’assessore alla cultura Siotto è assieme al marito e ai tre figli a Capo Coda Cavallo. Giovine, assessore alle attività produttive, è invece con alcuni amici a Golfo di Marinella. Vista mozzafiato. Quella che si vede anche dalla splendida villa di Silvio Berlusconi. I due, Siotto e Giovine, si sono ritrovati a condividere qualche ora della loro trasferta. Entrambi si sono presi due settimane di ferie e le stanno passando, appunto, in Sardegna. Luogo con cui Giovine ha una consuetudine antica e che ha per lui pure una valenza “sentimentale” visto che sua madre è di origine sarde. Dopo mesi molto complicati, perché la pandemia da Covid ha messo sotto pressione tutti quanti, anche gli assessori staccano la spina per qualche giorno. Quasi tutti decidono di rimanere in Italia e in valigia mettono il costume.

«Il mare mi ricarica per tutto l’anno», racconta Siotto. Per lei niente vita mondana. Solamente relax, famiglia, classica vita da mare: «La mattina mi sveglio e corro, poi spiaggia e la sera un jeans e una maglietta e si cena tutti in veranda». Vacanza è anche divertimento e una serata all’insegna della spensieratezza se l’è concessa Giovine. Qualche giorno fa sbirciando sul suo profilo Facebook si leggevano i messaggi scambiati con altri due vicentini, il consigliere leghista Jacopo Maltauro e il forzista Francesco Saoncella, per pianificare una tappa al Country. Locale modaiolo che per l’occasione proponeva un grande classico: una serata con il mitico Jerry Calà.

In Sardegna è stata anche l’assessore Valeria Porelli: sei giorni in un villaggio a Budoni, parte nord dell’isola. «Sono stata diverse volte in Sardegna, ogni volta scegliendo mete diverse», dice. La sua giornata tipo? Spiaggia e lettura. Vacanze in famiglia anche per il sindaco Rucco: otto giorni a casa, in Puglia, con la moglie e le sue figlie, Letizia e Margherita. Tappa ad Urbino e poi via verso Porto Cesareo nel Salento, dove vive suo padre. Le sue vacanze stanno per finire. «Non ho altri programmi per l’estate - afferma -. Torno al lavoro, perché ci aspetta un settembre intenso, con diverse cose da pianificare: la candidatura di Vicenza a capitale della cultura, palazzo Thiene, i 30 milioni vinti grazie al bando sulla riqualificazione urbana».

Sono invece state vacanze non molto riposanti, almeno per il momento, quelle dell’assessore all’istruzione Cristina Tolio, che sta ristrutturando casa. E chi ci è passato sa che con operai e lavori in casa c’è poco da stare rilassati. «Però – dice – la settimana prossima vado qualche giorno sul lago di Garda, giusto per staccare un attimo. Ma rimango operativa in caso di necessità di lavoro».

Non ha programmi particolari il vicesindaco Matteo Celebron: «Farò giusto qualche week end via, tra Jesolo ed Asiago», sottolinea. Niente vacanze, invece, per l’assessore alle infrastrutture e all’arredo urbano Mattia Ierardi: «Quest’anno con i cantieri aperti in città ho troppe cose da seguire, non mi sento di mollare tutto e andare via. Anche perché a settembre dovrò necessariamente prendermi qualche giorno per seguire dei lavori a casa».

Matteo Tosetto, assessore al sociale, ha scelto di stare nei paraggi per i suoi quindici giorni di vacanza con la moglie e il figlio Giacomo: «Sono ai lidi ferraresi dove i genitori di mia moglie hanno da quarant’anni una casa. Vado in bicicletta, in spiaggia, sto con la famiglia e vedo qualche amico. Per Ferragosto, invece, andrò sull’altopiano di Asiago».

Ha scelto l’estero, invece, l’assessore al bilancio Marco Zocca: «Ho prenotato per fine mese una settimana a Ibiza, ma ovviamente sto tenendo monitorata la situazione Covid. È un posto dove già sono stato altre volte. Non sono uno da discoteche e quindi non ci vado, ma il mare è bellissimo, l’isola è spartana, il pesce è ottimo. Insomma, è un luogo che mi piace molto».

Ancora poche settimane e si riprenderà con il solito tran tran. Ma, per ora, si fa un tuffo dove l’acqua è più blu.