Muro di bauli vuoti, la protesta dei lavoratori dello Spettacolo in prefettura

Bauli in prefettura. Oggi pomeriggio (sabato 7 novembre) alle 15, in Contrà delle Gazzolle, i lavoratori del settore Spettacolo della provincia vicentina e del Veneto hanno indetto un appuntamento per chiedere garanzie e risposte per fronteggiare la crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia.

Rilevando da subito l'urgenza della situazione, gli operatori del settore si sono uniti per discutere con le autorità sia le misure di sostegno per chi non può lavorare, sia un piano per ricostruire il settore dello spettacolo «incenerito dallo stop e dalla pandemia». «Non possono bastare i bonus inadatti ed insufficienti, servono riforme radicali del settore spettacolo del sistema lavoro e precario non tutelato».

Quello che le maestranze dello Spettacolo chiedono sono risposte concrete, dopo la firma del nuovo dpcm e il coprifuoco: «Da marzo siamo bloccati per limitare la possibilità di contagio in ogni modo. Abbiamo recepito e rispettato le norme anticontagio come necessarie e giuste. Ai musicisti e musiciste della provincia, agli attori e alle attrici, agli organizzatori e alle organizzatrici di attività ed eventi socio-culturali, alle associazioni, ai circoli, alle singole persone, chiediamo di scendere in piazza e riportare al centro l'interesse per preservare e salvare la cultura e la socialità nel nostro territorio».



Come rete nazionale professionisti Spettacolo e Cultura- Emergenza Continua, gli operatori del Vicentino e del Veneto hanno aderito ad una manifestazione nazionale davanti alle prefetture delle città.

«Non possono bastare i bonus inadatti ed insufficienti, servono riforme radicali del settore spettacolo del sistema lavoro e pracario non tutelato. Serve essere ascoltati. Non vogliamo più sentire rimpalli di responsabilità puramente ideologici, bisticci a distanza tra politici che diventano occasione per dire ai lavoratori “non è affar mio”».

«Portiamo i bauli in prefettura e chiediamo al prefetto di stimolare la creazione di tavoli tecnici per migliorare il nostro lavoro» hanno concluso i manifestanti a Vicenza.