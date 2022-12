Un anno di news: le 12 notizie che hanno segnato il 2022 nel Vicentino

Dalla cronaca allo sport, dalla cultura alla politica, agli spettacoli. Riviviamo alcune delle principali notizie vicentine che il GdV ha raccontato in questo 2022. Ne abbiamo scelte dodici, una per ogni mese.

GENNAIO

Addio allo scrittore Vitaliano Trevisan

L’anno inizia con un grave lutto per il mondo della cultura e della letteratura vicentina e nazionale. Scompare a 61 anni lo scrittore Vitaliano Trevisan. L’autore de “I quindicimila passi” - che oltre a romanziere è stato anche attore, drammaturgo, regista e saggista - viene trovato senza vita nella sua casa in contrada Molino di Campodalbero a Crespadoro.

La precarietà o il malessere esistenziale che avevano avvolto lo scrittore vicentino da tempo erano entrati anche nel servizio psichiatrico di Montecchio Maggiore, dove era stato ricoverato un paio di mesi prima e di cui lui stesso aveva dato notizia, con alcune interviste e con un racconto scritto in prima persona su "Repubblica". Una vita particolare, la sua, che univa genio e sregolatezza, molto spesso in assenza di vere alternative.

Restìo a parlare e a raccontarsi, le sue interviste erano sempre un po’ sofferte per quanto non mancassero di profondità, intensità e forza. Una persona che non girava attorno alle parole, le conosceva troppo bene per non usarle correttamente, dardi che puntavano diritti al bersaglio.

Prima della scrittura ci furono tanti altri lavori, i più citati sono stati il lattoniere, il portiere d’albergo, una zona grigia dove è riuscito a negoziare relazioni fondamentali tra l’individuo e la società.

Nella cura con cui innesta i suoi personaggi in “Works” (Einaudi 2016) in precisi ingranaggi del presente, aveva confermato un’attitudine alla letteratura militante di chi conosce di prima mano la mentalità e i comportamenti dei protagonisti del ricco Nordest. Ha amato i grandi scrittori veneti: Goffredo Parise, Guido Piovene, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello di cui ha elargito al pubblico ricche letture. L’editore Einaudi ha pubblicato in ottobre il libro postumo dello scrittore che aveva già un titolo, “Black tulips”, Tulipani neri, che raccontava un suo viaggio in Nigeria.

«La cultura veneta e nazionale perde una figura straordinaria», commenta il presidente del Veneto Luca Zaia.

(Chiara Roverotto)

FEBBRAIO

Exploit di Sangiovanni al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo porta alla ribalta Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, rivelazione della scena pop musicale italiana del 2021. Il giovane cantante 19enne originario di Grumolo delle Abbadesse si posiziona al quinto posto della classifica generale e colleziona elogi da parte di pubblico e critica. Dopo le positive esibizioni nelle prime serate della kermesse, “Sangio” non delude le attese nemmeno durante la finalissima, presentandosi ormai “padrone” del palco dell’Ariston.

L’ex studente del talent “Amici”, durante l'esibizione finale, come in quelle precedenti, mostra una dimestichezza con palco e microfono degna di un veterano, senza incertezze e senza quel timore reverenziale che il teatro sanremese può incutere in artisti ben più maturi di lui.

Il suo brano “Farfalle” per tre serate fa battere le mani a tempo al pubblico dell’Ariston e sale subito in top 3 sia su Spotify che su Apple Music; anche il videoclip del singolo entra nella top 5 dei più visti già nell’immediato dopo Festival.

«Grazie per questo viaggio incredibile», dice il ragazzo di Grumolo dopo essersi esibito, ringraziando poi Marco Mengoni per le sue parole sulla necessità di maggiore gentilezza, soprattutto sui social: «È facile dire di fregarsene dei giudizi, ma è difficile farlo davvero, è importante dosare le parole».

Buona la prima, dunque, per il cantante vicentino che chiude così un bilancio sanremese assolutamente positivo, classificandosi a pochi passi dal podio, superato solo dall’inarrivabile coppia vincitrice Mahmood e Blanco, dall’applauditissima Elisa, arrivata seconda, dall’eterno ragazzo Gianni Morandi, terzo, e dal rapper cantautore Irama.

«È stato un bel festival in generale, con delle belle canzoni», commenta il giorno dopo il cantante vicentino ospite della trasmissione Domenica in, durante la quale riceve anche i complimenti dal direttore di RaiUno Stefano Coletta: «Sei di una tenerezza e di una sensibilità che meritavano una posizione in più. Farai una grande strada».

(Marco Marini)

MARZO

Uccide i genitori per l'eredità e va a vedere la partita

Uccide i genitori per ereditare il patrimonio di famiglia, circa 800 mila euro. Diego Gugole, 25 anni, disoccupato, che con i soldi dei genitori aveva in progetto di acquistare una casa e un’auto nuova, per vivere poi di rendita con la somma rimasta. Il giovane aveva anche pianificato di cancellare le tracce del duplice delitto, commesso nell’abitazione di famiglia al primo piano di un condominio a Chiampo. E avrebbe poi occultato i cadaveri del padre Sergio, 62 anni, e della madre Lorena Zanin, di 59, nell’appartamento disabitato al piano di sotto. Sette ore dopo aver messo fine alle vite dei genitori, però, Gugole crolla sotto il peso del rimorso e si costituisce ai carabinieri.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il primo a cadere sotto i colpi esplosi dall’arma impugnata da Diego è il padre. Il giovane aspetta poi che la madre rincasi, freddandola a sua volta. A questo punto, Gugole attua la seconda parte del piano. Trasferisce 16 mila euro dal conto corrente dei genitori al proprio tramite un bonifico, fa la doccia e si cambia i vestiti, poi esce, raggiunge in auto l’impresa edile di Arzignano da cui voleva comprare la casa e qui consegna una somma a titolo di anticipo per l’acquisto dell’immobile, poi compera sacchi di tela, pennelli e della vernice. I primi sarebbero serviti, in base alla ricostruzione degli inquirenti e alla confessione del giovane, per nascondere i cadaveri e trasportarli nell’appartamento disabitato al piano terra della palazzina. Il resto del materiale, invece, sarebbe servito per cancellare le macchie di sangue nell'appartamento.

A quel punto, però, Gugole inizia ad avvertire l’insopportabile peso della coscienza. In serata riceve la telefonata di un'amica della madre, preoccupata perché aveva un appuntamento con lei ma non le rispondeva né al telefono né al citofono. Forse quella chiamata lo fa vacillare. Il giovane vaga senza meta per un po’, fino ad arrivare a Vicenza, dove in un bar guarda anche uno spezzone della partita di Champions tra Manchester United e Atletico Madrid. Verso le 22.30 si presenta spontaneamente al comando dei carabinieri in via Muggia e ai militari confessa il duplice omicidio: «Ho ucciso i miei genitori».

(Valentino Gonzato)

APRILE

Uccide la coinquilina con dieci coltellate

Tragedia a Marostica in un appartamento sociale della cooperativa “Segno di pace”, attiva dal 1985 nell’ambito del disagio mentale. Una lite improvvisa, scoppiata per futili motivi, degenera fino a sfociare in un omicidio: una donna di 53 anni, Lisa Paiaro Bernato, originaria di Noale (Venezia), paziente psichiatrica ospite della cooperativa di via Maestri del Lavoro, uccide una coinquilina sua coetanea, Maria Cristina Cavedon. La colpisce dieci volte con un coltello da cucina in quello che sembra essere un raptus. L’aggredita non ha scampo: ferita al petto e alla gola, muore in pochi istanti.

Il dramma si consuma all’ora di pranzo nell’appartamento dove abitano le due donne e una terza coinquilina. È la stessa omicida a chiamare poi il 112: «L’ho uccisa perché mi faceva i dispetti, la odiavo», dirà in un secondo momento. Un’ambulanza del Suem e i carabinieri del Norm di Bassano e della stazione di Marostica si precipitano sul posto, ma non resta che constatare il decesso della 53enne. Paiaro Bernato, in stato confusionale e sotto choc, viene fermata e arrestata.

Quelli della cooperativa “Segno di pace” sono alloggi nei quali sono inserite persone con difficoltà ma che non necessitano di una continuità assistenziale, così come previsto dalla legge.

Al momento dell’omicidio non c'erano operatori, ma un controllo di routine sarebbe stato effettuato poche ore prima e non aveva rilevato situazioni anomale. Anzi, pare che tra gli inquilini i rapporti fossero sereni, nonostante il movente del delitto emerso con la confessione; il percorso di riabilitazione era a buon punto e il reinserimento in società era vicino. La stessa Ulss 7 precisa che in passato non erano mai emersi elementi di aggressività o di tensione particolare.

Lisa Paiaro Bernato seguiva da tempo e con profitto la terapia medica, tanto da poter vivere con una certa autonomia negli alloggi, regolati in modo meno rigido rispetto agli appartamenti protetti.

(Davide Moro, Lucio Zonta)

MAGGIO

Il miracolo non riesce, il Vicenza retrocede in Serie C

Tre vittorie consecutive proprio nel finale di un campionato tribolato come pochi, portano il Vicenza ad acciuffare il diritto a disputare i playout per provare a rimanere nella serie cadetta. Dopo aver battuto il fortissimo Lecce in una partita ad alta tensione (un petardo lanciato dalla curva dei tifosi pugliesi manda fuori in barella il portiere Contini), venerdì 6 il Vicenza completa la rimonta e supera fuori casa anche l’Alessandria, guadagnando l’accesso alla sfida salvezza decisiva con il Cosenza. In terra piemontese è De Maio a siglare il gol della vittoria. A fine gara giocatori e dirigenti sono in campo a far festa per un traguardo che solo tre settimane prima sembrava arduo da raggiungere.

La sfida finale, quella del “dentro o fuori”, si compie in due tempi: andata a Vicenza, ritorno in terra calabra. Nella prima partita il “Menti” si riempie del pubblico delle grandi occasioni, con 11 mila spettatori e tifosi sugli spalti, e una maglia biancorossa gigantesca a coprire una grossa fetta della curva. La partita scorre senza riuscire a sbloccarsi, fin quando proprio nei minuti finali è Christian Maggio a mettere a segno la rete che consente al Vicenza di portare a casa la vittoria, in vista di una trasferta a Cosenza che si annuncia incandescente.

Nella partita di ritorno, però, il sogno svanisce. Il Cosenza ribalta il risultato dell’andata, vincendo per 2-0 con una doppietta di Larrivey all’inizio e alla metà della ripresa. È proprio un secondo tempo da incubo a condannare il Vicenza alla retrocessione. «Ci avevamo creduto tutti, sarebbe stata un’impresa», commenta un amareggiato Maggio.

Va in archivio nel modo più triste un’annata che si era presto annunciata come difficile e molto complicata, con cambi di allenatore in corsa, tante sconfitte e una classifica eternamente magra, recuperata troppo tardi. Smaltita la delusione, non resta che rialzarsi e ripartire per una veloce riscossa.

(Stefano Tomasoni)

GIUGNO

Uccide l'ex compagna, poi l'ex moglie e si suicida

È di tre morti, due dei quali sono ancora una volta tragici e cruenti femminicidi, il bilancio di una tragedia della follia che si consuma nel capoluogo nella giornata dell’8 giugno. Zlatan Vasiljevic, 42 anni, bosniaco residente da anni nel Vicentino, nel giro di poche ore uccide la sua ex moglie Lidija Miljkovic, cittadina serba pure lei 42enne, e l’ultima compagna, Gabriela Serrano, venezuelana di 36. Poi rivolge la stessa arma contro di sé.

La prima a cadere sotto i colpi di pistola è la donna di origini sudamericane. Dopodiché il killer uccide l’ex moglie, che nel 2019 lo aveva denunciato e fatto arrestare per maltrattamenti.

Quella mattina Vasiljevic chiede a Serrano di raggiungerlo ad Altavilla. Nonostante la coppia avesse interrotto la relazione da mesi, lei accetta. I due si incontrano, l’uomo sale sull’auto della donna caricando anche alcuni suoi bagagli, tra i quali sono nascoste due pistole semiautomatiche, quattro caricatori e tre bombe a mano M52. Poco dopo Vasiljevic avrebbe chiesto a Serrano di accostare e con una delle due pistole, detenute illegalmente, la uccide con un colpo alla nuca. Dopo aver spostato il cadavere sul sedile posteriore, l’uomo si mette al volante e raggiunge il luogo, in zona Gogna, dove sapeva di trovare al lavoro l’ex moglie, collaboratrice domestica.

L’agguato scatta attorno alle 9.15, quando il killer colpisce Lidija con 5-6 proiettili, poi fa fuoco per intimidire alcuni testimoni e scappa lanciando una prima granata, forse per coprirsi la fuga.

Mentre la questura organizza un’imponente caccia all’uomo, l’assassino imbocca la tangenziale a Vicenza ovest e dopo alcune centinaia di metri accosta in una piazzola di sosta. Qui getta dal finestrino altri due ordigni, uno provoca un cratere nel fossato tra la tangenziale e l’A4, l’altro finisce in autostrada dove in quel momento sta transitando una sola auto, danneggiata dall’esplosione. Vasiljevic rimane poi fermo con l’auto nella piazzola, forse schiacciato sotto il peso delle proprie azioni o forse iniziando a realizzare che sarebbe stato impossibile mettere in pratica il piano che aveva in mente, quello di raggiungere il proprio Paese di origine. È sempre lì nella piazzola della tangenziale che, alla fine, l’uomo decide di mettere fine anche alla propria vita, sparandosi.

Quando l’auto viene infine individuata, i poliziotti scorgono Vasiljevic attraverso i finestrini oscurati, seduto sul sedile posteriore accanto al cadavere della donna. Non c’è però la sicurezza che l’uomo sia morto, perché appare immobile ma con la pistola in pugno e il dito sul grilletto. Nell’eventualità che l’assassino avesse creato una trappola esplosiva che poteva scattare con l’apertura delle portiere, le forze dell’ordine bloccano l’accesso alla tangenziale, mentre i reparti speciali tengono sotto tiro il killer pronti a intervenire a ogni minimo movimento, fino a quando gli artificieri bonificano la vettura. A quel punto arriva la conferma che nell’abitacolo ci sono due corpi senza vita.

(Valentino Gonzato)

LUGLIO

Valanga sulla Marmolada: 11 morti, 7 sono vicentini

Un rumore improvviso e assordante che squarcia il silenzio della vetta, poi la cima del ghiacciaio che perde pezzi, si sfalda, l’enorme seracco che precipita e frana a valle portando con sé un fiume di neve, ghiaccio e detriti. Il mese inizia nel modo peggiore, facendo registrare la più grave tragedia della montagna mai accaduta in Italia. Accade il 3 luglio sulla Marmolada, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige (LO SPECIALE), in una calda mattinata di sole, nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale. Una valanga di ghiaccio e roccia si stacca a trecento metri dalla cima e cala per 500 metri a una velocità impressionante che raggiunge i 300 chilometri all’ora, travolgendo tutto ciò che incontra lungo il percorso, seppellendo cordate di escursionisti e alpinisti, italiani e stranieri.

I soccorsi si mettono in moto subito e quelli che seguono sono giorni di estenuanti ricerche dei dispersi e di drammatico riconoscimento dei corpi, via via che vengono individuati sotto la valanga. Fortunatamente accade anche di recuperare alcune persone ancora vive e di riuscire a trarle in salvo, seppur ferite.

Il bilancio definitivo parla di 11 vittime. Ed è il Vicentino a pagare il tributo più alto, con sette persone strappate alla vita e all’affetto delle loro famiglie.

A rimanere travolti dalla valanga sono Filippo Bari, 27 anni, originario di Isola e residente a Malo con la compagna e un bimbo piccolo; Paolo Dani, 52 anni di Valdagno, già responsabile della stazione del Soccorso alpino di Recoaro Valdagno, elicotterista e guida alpina; Tommaso Carollo, 48 anni, di Zanè, travolto con la compagna Alessandra De Camilli, di Schio, che rimane ferita ma sopravvive; Davide Miotti, 51 anni, guida alpina, e la moglie Erica Campagnaro, 44 anni, di Cittadella, entrambi gestori di un negozio di abbigliamento sportivo a Tezze sul Brenta; Emanuela Piran, 33 anni di Bassano, residente nel Trevigiano, e il compagno Gianmarco Gallina, 36 anni, di Montebelluna; Niccolò Zavatta, 22 anni, di Ponte di Mossano, studente universitario, che venti minuti prima della tragedia aveva chiamato al telefono la mamma in un ultimo messaggio: «La Marmolada è bellissima». Rimane ferito, ma si salva, Riccardo Franchin, 27 anni, di Ponte di Barbarano.

A provocare il distacco della frana, dicono le evidenze, hanno contribuito il caldo anomalo del periodo e la conseguente fusione del ghiaccio all’interno del saracco, condizioni che rendono instabile l’alta montagna e i ghiacciai. In zona, nella giornata precedente, era stata raggiunta la temperatura record di 10 gradi, con lo zero termico che nelle settimane precedenti aveva oscillato tra i 4500 e i 4900 metri.

Il Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada, peraltro, spiega che prima del crollo non si erano osservati dei segnali evidenti di un collasso imminente: «Salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in tempo reale».

(Stefano Tomasoni)

AGOSTO

Gli sfugge il cellulare e precipita dall'Altar Knotto

Scatta una foto, il cellulare gli scivola di mano e nel tentativo di recuperarlo al volo precipita nel vuoto per cento metri. Una nuova tragedia della montagna scuote l’estate sull’Altopiano. Accade all’Altar Knotto, la formazione rocciosa che sovrasta l’abitato di Rotzo e costituisce una delle attrazioni turistiche più note del territorio.

La vittima dell’incidente è Andrea Mazzetto, 31 anni, di Rovigo, artigiano, che perde la vita davanti agli occhi della fidanzata durante un’escursione.

La coppia era partita per raggiungere la formazione rocciosa seguendo il sentiero 802 del Cai. Giunti alla “pietra altare”, Mazzetto ha voluto fare una “storia” per Instagram, com’era solito fare durante le uscite per aggiornare i profili social, riprendendosi anche sulla roccia dopo essersi arrampicati fino alla sua sommità. È in quel frangente che il cellulare gli scivola dalle mani: con un gesto spontaneo nel tentativo di recuperarlo, Mazzetto si sbilancia in avanti, cadendo nel dirupo. Un volo di circa cento metri. L’impatto con gli alberi e con il suolo sottostante non gli lascia scampo.

La fidanzata, sotto choc, avvisa subito i soccorsi, tentando anche più volte di scendere a valle per raggiungere il fidanzato, ma essendone impedita per la zona troppo impervia. Quando la ragazza è raggiunta dai vigili del fuoco di Asiago e da una squadra del soccorso alpino altopianese, si procede con non poche difficoltà, e usando tecniche alpinistiche, all’intervento di recupero: i soccorritori riescono a raggiungere Mazzetto trovandolo purtroppo privo di vita. La fidanzata è accompagnata all'ospedale di Asiago e affidata alle attenzioni dei sanitari.

Andrea Mazzetto amava viaggiare ed effettuare escursioni in montagna e proprio l’Altopiano di Asiago era tra le sue mete preferite.

«È l’ennesima tragedia che colpisce la comunità altopianese in quest’estate terribile - commenta il sindaco di Rotzo, Lucio Spagnolo -. Un’estate nella quale mai come prima la presenza dei volontari del soccorso alpino e dei vigili del fuoco sul territorio si è resa indispensabile: si tratta di persone che meritano davvero tutta la nostra gratitudine».

(Stefano Tomasoni)

SETTEMBRE

Italia al voto: trionfa FdI, scende la Lega. Eletti otto parlamentari vicentini

Il 25 settembre si vota in tutto il Paese per le elezioni Politiche, fissate dopo che in giugno il Governo Draghi aveva dato le dimissioni. Quello che esce è un quadro parlamentare profondamente rinnovato, con una chiara maggioranza di centrodestra. Le urne consegnano a Fratelli d’Italia lo scettro di primo partito italiano e catapultano la sua leader Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

In provincia, l’interesse è per lo più rivolto a un aspetto: conoscere la squadra dei prossimi parlamentari vicentini. Per alcuni di loro, garantiti dall’assegnazione di un collegio uninominale blindato, il posto era già assicurato in partenza.

Nessuna sorpresa, dunque, per l’elezione dei meloniani Silvio Giovine e Maria Cristina Caretta e della leghista Mara Bizzotto. Quest’ultima, dunque, lascia la carica di europarlamentare e trasloca da Bruxelles a palazzo Madama.

La squadra della Lega può contare pure sul deputato uscente e rientrante Erik Pretto e sulla ministra uscente Erika Stefani che viene rieletta senatrice, anche se non a Vicenza ma nella circoscrizione Veneto 1.

Se la Lega perde un rappresentante rispetto alla legislatura precedente, per Fratelli d’Italia vale il ragionamento uguale e contrario visto che sino ad oggi a Roma poteva contare soltanto su Caretta e invece adesso avrà una truppa più consistente, visto che a farne parte ci sono anche l’assessore di palazzo Trissino Silvio Giovine e Alessandro Urzì, benché se quest’ultimo non sia vicentino, ma altoatesino. Tutti alla Camera.

Qualche volto nuovo, dunque, ma soprattutto tante riconferme. È il caso del forzista Pierantonio Zanettin che è il veterano dei parlamentari vicentini: per lui quella che si apre è la quinta legislatura. E al Senato Zanettin ritrova un’altra parlamentare di lungo corso: la renziana Daniela Sbrollini che prosegue la sua esperienza nelle aule parlamentari.

Sempre tra i velluti rossi di Palazzo Madama torna a sorpresa Barbara Guidolin del M5S che, nonostante i voti persi per strada dai Cinque Stelle, riesce a centrare la rielezione.

Il terzo polo, quello formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, elegge a Vicenza, alla Camera, un’altra sua esponente: l’ex ministra Elena Bonetti. Per lei vale lo stesso discorso fatto per Urzì: il collegio di elezione è Vicenza, ma il territorio di riferimento è altrove. Stesso ragionamento per Luana Zanella, pure per lei scatta il seggio vicentino, con la lista Verdi-Sinistra Italiana, ma lei è veneziana.

E lo stesso vale infine anche per Enrico Letta, il segretario nazionale del Partito democratico, che ha scelto Vicenza per sfidare la Lega e che viene eletto dunque per questo territorio pur essendo di altre latitudini.

Ricapitolando, dunque: undici sono gli onorevoli eletti a Vicenza, ma otto, compresa Erika Stefani, sono i rappresentanti vicentini che entrano nel nuovo parlamento. La diciannovesima legislatura può cominciare.

(Roberta Labruna)

OTTOBRE

Crac BpVi, pene ridotte. A Zonin 3 anni e 11 mesi

La Corte d’Appello di Venezia conferma la condanna di Gianni Zonin per il crac della Banca Popolare di Vicenza, ma accorda al banchiere un grosso sconto di pena: 3 anni e 11 mesi, contro i 6 anni e 6 mesi inflitti nel primo grado. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi, per l’ex dg Andrea Piazzetta, così come per l’ex dirigente Massimiliano Pellegrini, 3 anni e 4 mesi per l’altro ex dg Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per l’altro ex dg Emanuele Giustini. Per l’ex consigliere Giuseppe Zigliotto confermata l’assoluzione del primo grado.

Il Collegio, dopo quasi otto ore di Camera di consiglio, dà lettura del dispositivo della sentenza di appello.

Inserendo un’importante novità rispetto al primo grado, la Corte d’Appello revoca la confisca per equivalente nei confronti degli imputati per l’intero importo, una somma pari a 963 milioni di euro. Cifra che corrisponderebbe al corpo del reato, vale a dire all’ammontare delle operazioni baciate. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello presentato dalla Bpvi in liquidazione coatta amministrativa, la Corte riduce a 207.900 euro la sanzione pecuniaria nei confronti dell’ente. Un’altra novità importante rispetto al dispositivo di primo grado è la revoca della provvisionale che era stata disposta nei confronti di Banca d’Italia e della Consob.

In novembre arriva poi la sentenza che riguarda Samuele Sorato, ex direttore generale della banca, che è condannato a sette anni di reclusione. La sua posizione era stata stralciata dal filone principale del procedimento per gravi motivi di salute.

NOVEMBRE

Davide Rebellin travolto e ucciso da un tir pirata

Lo svincolo di una rotonda, un camion che lo investe, la caduta fatale. Si conclude così, mercoledì 30 novembre, la vita di Davide Rebellin, 51 anni, (LO SPECIALE) il più longevo tra i ciclisti italiani di professione in attività, un idolo per i tifosi della natia Madonna di Lonigo e per tanti appassionati delle due ruote. Ucciso da un camion pirata.

Sono da poco passate le 11.50 quando Rebellin imbocca lo svincolo che dalla rotatoria della Fracanzana porta al parcheggio del ristorante albergo La Padana a Montebello, una storica stazione di servizio lungo la strada regionale 11, che a quell’ora prossima al pranzo comincia ad affollarsi di automezzi. La tragedia accade in un attimo. Un testimone riferisce di aver visto il corpo del ciclista a terra, i pezzi della bici distrutta e un autoarticolato di colore rosso che si girava sul piazzale e tornava sulla regionale percorrendo la rampa di uscita. La manovra di un tir che non si ferma in una piazzola di sosta, si gira e se ne va, mentre a pochi metri c’è in mezzo alla strada un uomo ferito appare subito sospetta a chi assiste alla scena, che avvisa prontamente il 118. I medici arrivano dall’ospedale di Arzignano, ma non possono che constatare il decesso di Davide Rebellin.

Le indagini scattano e l’attenzione degli inquirenti si rivolge alle telecamere di sorveglianza che presidiano la zona. Le ricerche portano presto a verificare la dinamica dell’incidente, causato dall’autista di un camion tedesco, che risulta essersi accorto dell’accaduto, essere sceso dal Tir ed essersi avvicinato alla vittima, senza prestare soccorso. Il camionista è un tedesco di 62 anni, Wolfgang Rieke, con precedenti per omissione di soccorso e guida in stato d’ebbrezza. La polizia tedesca lo rintraccia il giorno dopo a Recke, in Germania: l’uomo era tornato a casa, dove credeva di essere al riparo dalla giustizia italiana.

Davide Rebellin era l’orgoglio della Lonigo sportiva e ciclistica, per tutta la vita è sempre stato un leoniceno doc, anche quando si è trasferito a Montecarlo.

Tante le vittorie da ricordare. Nel 1996 al Giro d’Italia vince la tappa di monte Sirino e porta la maglia rosa per sei giorni. Nel 1998 mette il sigillo sul primo dei suoi tre Giri del Veneto consecutivi. Nel 2001 vince, tra le altre gare, la Tirreno-Adriatico. Nel 2004 diventa il primo corridore a centrare nella stessa settimana Amstel Gold race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. La Freccia sarà sua anche nel 2007 e nel 2009. Nel 2008, nel giorno in cui compie 37 anni, è secondo alle Olimpiadi di Pechino. Inizia lì, però, per lui, una lunga odissea sportiva e umana: gli viene contestata una positività al doping, viene squalificato e gli viene revocata la medaglia. Rebellin fa ricorso e la giustizia ordinaria lo scagiona, ma quella medaglia d'argento non gli è mai stata restituita.

L’estate scorsa la decisione di chiudere la sua carriera in Veneto, dove da ragazzino aveva iniziato a pedalare e a sognare. Appena pochi mesi dopo, un camion pirata lo strappa alla vita e agli affetti della sua famiglia.

(Eros Maccioni, Lino Zonin)

DICEMBRE

«Finti vaccini», anche Madame tra gli indagati

Spuntano i nomi della cantante vicentina Madame e della tennista di fama mondiale Camila Giorgi dalle carte dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass, che in febbraio aveva portato agli arresti dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, 20 anni, e Giorgi, di 30, sono indagate assieme ad altre decine di persone che, secondo gli inquirenti, avrebbero ottenuto la carta verde aggirando la normativa in vigore durante l’emergenza pandemica. Il reato ipotizzato a carico di entrambe sarebbe quello di falso ideologico. L’indagine della squadra mobile della questura, coordinata dal pubblico ministero Gianni Pipeschi, era scattata circa un anno fa su segnalazione dell’Ulss 8 insospettita dall’abnorme numero di vaccini richiesti dallo studio vicentino di Grillone Tecioiu. Le presunte false vaccinazioni sarebbero inoltre avvenute anche nello studio del dottor Goepel, a Fara. L’arresto di quest’ultimo è stato annullato dal Riesame lo scorso settembre perché, secondo i giudici, non esisteva il pericolo di reiterazione del reato. Anche Grillone Tecioiu nei mesi scorsi è stata scarcerata e reintegrata. A febbraio erano state indagate a piede libero anche altre 12 persone. La maggior parte è accusata di falso mentre per alcuni è stata ipotizzata anche la corruzione perché si tratterebbe di pazienti che avrebbero pagato per ottenere illegalmente il green pass. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la cantante e la tennista sarebbero coinvolte in un troncone marginale dell’inchiesta. Calearo sarebbe stata un’assistita da Grillone Tecioiu da tempo. Giorgi, invece, è nata e vive a Macerata e non risulterebbero legami con il Vicentino. Le posizioni delle due Vip, paragonabili dal punto di vista strettamente penale, divergerebbero per quanto riguarda eventuali ripercussioni extra-giudiziali, sempre che le accuse vengano confermate in tribunale. Nel caso degli artisti bastava un tampone negativo per poter esibirsi. Altro discorso, invece, valeva per i tennisti professionisti.

(Valentino Gonzato)