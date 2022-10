Tutti i segreti delle ville vicentine tra visite, yoga e degustazioni

Nel fine settimana apriranno le strutture storiche vicentine e venete: in programma visite guidate, laboratori per famiglie e yoga.

La visita è come un salto indietro nel tempo, respirando l'aria di epoche ormai lontane ma che rivivono ogni giorno tra le loro splendide pareti affrescate. È ricchissimo e unico al mondo il patrimonio architettonico e artistico delle ville venete presenti nel territorio vicentino.

La prima "Giornata delle ville venete"

Per valorizzare questa inestimabile ricchezza artistica e culturale, l'Associazione per le ville venete, presieduta da Isabella Collalto de Croy, con la collaborazione dell'Istituto regionale ville venete, guidato da Amerigo Restucci, ha organizzato la prima edizione della "Giornata delle ville venete".

Sabato e domenica cinquanta ville in Veneto e Friuli aperte

L'evento è in programma per sabato e domenica prossimi e comprende più di settanta esperienze esclusive, proposte in oltre cinquanta ville sparse tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, che copriranno diversi temi e diversi percorsi all'interno di queste suggestive ambientazioni. «È stata una sfida prendere il posto di mio padre nella gestione de La Rotonda - racconta Nicolò Valmarana -, ma ormai siamo una nuova generazione entrante di proprietari, che punta a rendere le ville fruibili al pubblico e questa giornata ne è la manifestazione naturale. Ormai sono conosciute in tutto il mondo e richiamano turisti anche da oltreoceano. Le ville e il sogno della loro bellezza devono essere vissute da chiunque venga a visitarle».

Un convegno

«Sono testimoni della meravigliosa architettura che le ha create, ma erano anche una vera e propria realtà economica, con terreni coltivati e commercio dei prodotti della terra che si affiancavano all'incredibile bellezza della loro decorazione - riflette Amerigo Restucci -. La villa era una realtà viva e tutt'ora rimane testimone della qualità del paesaggio, e questo sarà argomento del convegno "Ville venete: orizzonti oltre i confini", che avrà luogo al castello di San Salvatore sabato dalle 10.30 alle 18».

L'Associazione per le ville venete

«L'organizzazione di questa giornata è avvenuta in sinergia tra i diversi enti e con un obbiettivo assolutamente comune - prosegue Isabella Collalto de Croy -, cioè quello di dare centralità alle ville. Siamo partiti da un ragionamento che abbiamo fatto all'interno dell'associazione: tutti noi, compresi i visitatori, le conosciamo per la loro monumentalità, ma quello che interessa a noi è il motivo per cui sono nate e abbiamo voluto proiettarlo verso il futuro. Il punto di partenza è stato che in fin dei conti queste erano case e lo sono tutt'ora: sono luoghi dove si possono vivere delle esperienze molto attuali. Ognuna, in base alla propria identità, è in grado di fornire un'esperienza diversa».

Cinque diversi temi per valorizzare le ville

«Abbiamo identificato cinque diversi temi: quello della valorizzazione del patrimonio, quello delle eccellenze agroalimentari, con particolare attenzione alla sostenibilità e al chilometro zero. Un altro argomento è quello della famiglia, con attività e laboratori pensati apposta per i bambini, per poi passare al lato paesaggistico, con diverse attività all'aperto nei giardini. Infine, quello del sogno aprendo alcune ville anche al pernottamento. La villa veneta, tramite queste esperienze, potrà tornare ad essere un bene davvero condiviso».

Ecco le 14 ville vicentine aperte nel fine settimana

Prevede dunque visite guidate, laboratori, degustazioni, ma anche yoga. Le ville del Vicentino che partecipano a questa emozionante iniziativa sono quattordici: