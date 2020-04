In questi giorni di doverose limitazioni per il coronavirus, le edicole sono state individuate dal Governo come servizio fondamentale, perché garantiscono il diritto all'informazione di tutti i cittadini. A loro va anche il ringraziamento di noi giornalisti, consapevoli dell'importanza del loro servizio in un momento così difficile.

LE EDICOLE CHE CONSEGNANO IL GDV A DOMICILIO (6 APRILE)

Ed. Tab. Alle Ferrotramvie Viale Milano 146 Vicenza 0444/323262 - 328/5834312 Basso Vanna Via Riviera Berica 432 Vicenza 0444/530437 Giordani Antonio Via Curtatone 25 Vicenza 0444/923097 Ferrarin Carmela Via Ca' Balbi 260 Vicenza 0444/310879 Saverio Eleonora Via Tavernelle 64 Altavilla Vicentina 0444/372052 De Marchi Francesca Piazza Libertà Bassano del Grappa 346/9504849 Scremin Vania Via Chilesotti Bassano del Grappa 0424/228742 Figus Franco Piazza XI Febbraio 6 Carrè 393/3080091 - 320/0645537 Basso Ildebrando Via Volto 14 Longare 0444/555815 Valdegamberi Giada Via Cerase Battisti 170 Lonigo 351/7756781 L'Agroalimentare Via Circonvalazione 146 Lonigo 0444/830445 Nicoletti Service Viale Verona 23 Montebello 0444/649026 - 338/4409499 Andriolo Anna Piazza Malenza 7 Montorso 0444/686216 Fanton Piergiorgio Via Chiesa 26 Nanto 0444/730565 La Rivista di Visentin Via Masotto 7 Noventa Vicentina 0444/760025 - 338/6089270 Alimentari Zanini Via Cagnano 29 Poiana Maggiore 348/7998584 Cartofantasy Marchetti Via Concordia 28 Rosà 0424/582249 Boscato Gianpaolo Via Roma 12 San Vito di Leguzzano 0445671706 Caffetteria Bar Boldù Via dei Boldù 37 Schio 0445/527870 Nya di Yasmine Laachir Piazza Garibaldi 5 Schio 380/2519401 Fochesato Valentina Piazza Manzoni 17 Sovizzo 380/1419558 Forestan Elisa Via delle Magnolie 11 Torri di Quartesolo 0444/580317 Pajola Mauro (c/o Famila) Via Manzoni 124 Zanè 349/6580118



TUTTE LE EDICOLE APERTE IN CITTÀ E PROVINCIA (6 APRILE)