Truffe online con false mail e messaggi, vittime in tutta Italia. Sgominata associazione a delinquere, anche un vicentino in manette

Per una truffa aggravata mediante indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento on-line sono scattate sei misure cautelari per altrettante persone. A seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Padova e delegate alla Polizia di Stato della Questura di Padova, è stata data esecuzione alle misure cautelari tra carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora disposte dal Gip del Tribunale di Padova. È stata disposta la custodia cautelare in carcere per un 25enne padovano e un 50enne vicentino; gli arresti domiciliari per un 49enne di Abano Terme (Padova), per un 44enne di Campodarsego (Padova) e un 39enne di Strà (Venezia); e l’obbligo di dimora per una 43enne di Abano Terme (Padova). Tutti sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate mediante indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento on-line.

Gli indagati - secondo l’esito delle indagini - agivano nel territorio della provincia di Padova, compivano frodi ai danni di numerose vittime residenti in località di tutta Italia, cui venivano sottratti i dati relativi a carte di credito e di pagamento, per poi effettuare varie operazioni di ricarica o di recupero del contante tramite Pos e Atm, con acquisti di beni e servizi nelle province di Padova, Vicenza, Venezia e Treviso (telefoni di alta gamma, gratta e vinci da reinvestire in bitcoin), oppure ancora la compra-vendita di droga.

In relazione al denaro investito in bitcoin, ad alcuni indagati è stato contestato anche il delitto di autoriciclaggio

L'INDAGINE. A far scattare le indagini è stata una denuncia sporta nel gennaio 2020 da un cittadino cinese titolare di un ristorante, dopo che i poliziotti si erano presentati nel suo locale per acquisire informazioni relative ad alcuni tentativi di prelievo/pagamento Pos effettuati con l’utilizzo di una carta di pagamento clonata, oggetto di denuncia da parte di una delle vittime truffate, residente a Forlì. Il titolare del ristorante è riuscito a fornire non soltanto una descrizione di coloro che avevano utilizzato la carta, ma anche ulteriori informazioni a proposito dei comportamenti sospetti che gli stessi clienti avevano assunto in altre occasioni. In particolare raccontava ai poliziotti che uno di quei clienti, presentatosi col nome di “Jack” e che aveva notato avere con sé una mazzetta di banconote con in mezzo diverse carte di credito, dopo avergli proposto delle operazioni sospette (pagamenti a mezzo Pos per operazioni inesistenti con restituzione dell’equivalente in denaro decurtato di un compenso percentuale), si era raccomandato di fare attenzione agli sbirri, altrimenti sarebbe stato peggio per lui.

Gli agenti della squadra mobile sono risaliti alle utenze e all’auto in uso a tre degli indagati. L'auto è stata poi avvistata oltre che a Padova, anche ad Abano Terme, e a Strà, proprio in corrispondenza degli indirizzi di residenza dei primi tre sospettati. Nel frattempo i poliziotti hanno accertato anche per il tramite delle Poste italiane come i tre tentassero di effettuare delle operazioni per mezzo di carte poste-pay evolution loro intestate, ma che tuttavia erano state bloccate a causa di transazioni sospette, ovvero per bonifici disposti mediante app per i quali però emergevano delle anomalie. Avendo modo di entrare in possesso di alcuni telefoni utilizzati dagli indagati, gli agenti hanno individuato al loro interno la presenza di dati riconducibili ad iban intestati a diverse persone con relativi codici e presumibili password.

Così sono stati ricostruiti numerosi episodi criminosi, per decine e decine di migliaia di euro, commessi dal 2020 ad oggi ai danni di vittime residenti nella provincia di Padova e in quelle di Avellino, Bari, Belluno, Bolzano, Catania, Firenze, Forlì, La Spezia, Milano, Napoli, Pavia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Savona, Torino, Varese e Venezia.

IL MODUS OPERANDI. Fra le tecniche individuate, utilizzate dall’associazione a delinquere, quelle del cosiddetto phishing, della tokenizzazione e del sim-swapping (o sim-jacking).

In primo luogo gli indagati inviavano un messaggio alle vittime contenente l'avviso dell'esistenza di un problema di sicurezza nel loro conto corrente, invitandole a cliccare su un link per risolverlo. Le vittime si collegavano al link, molto simile a quello delle loro banche, e inserivano i dati per accedere al conto on-line, che venivano così carpiti dai truffatori (phishing). Per mezzo di tali dati, gli indagati attivavano sui loro telefoni l’applicazione di home banking, bloccando l'operatività del telefono della vittima.

Per ottenere poi l'OTP, gli stessi truffatori denunciavano falsamente lo smarrimento o il furto delle sim delle vittime potendo così ottenere la disponibilità del medesimo numero di telefono cellulare (tecnica dello sim-swap). Presentandosi al dealer di telefonia con una falsa denuncia di smarrimento e la fotocopia di una falsa carta di identità, e quindi disattivate le sim delle vittime, i truffatori attivavano nuove sim aventi le stesse numerazioni, così riuscendo ad operare sul conto corrente dei malcapitati di cui venivano carpiti i codici bancari (gli OTP) proprio grazie alle utenze entrate nella loro disponibilità.

Seguivano poi prelievi cardless (servizio che permette di fare prelievi di contante dalle casse veloci automatiche senza usare la carta, ma solo con lo smartphone, inquadrando il QR Code ed attendendo il collegamento dell’app).

Per altro verso, gli indagati operavano anche pagamenti on-line tramite il sistema di tokenizzazione che permette di pagare mediante smartphone, occultando i dati della carta principale (quella della vittima designata) e utilizzando dati diversi.

LA "MENTE". A dare un primo impulso all’indagine è stata soprattutto la certosina visione dei fotogrammi relativi ai prelievi cardless effettuati dagli indagati presso gli Atm e l'analisi delle celle attivate dai loro telefoni cellulari in concomitanza con quei prelievi.

Attraverso le parziali ammissioni di alcuni complici individuati, gli investigatori hanno appurato poi come a dare le indicazioni operative su come poter accedere ai conti degli ignari truffati e utilizzare il denaro illecitamente ottenuto era un 25enne padovano, colui che da subito appariva essere il promotore e organizzatore del sodalizio, dotato di competenza tecnica informatica e in grado di individuare i conti correnti corrispondenti ai profili facilmente aggredibili. Costui incaricava i vari partecipi di attivare carte poste-pay su cui sarebbero confluite le ricariche di denaro provento delle truffe, e poi di provvedere a prelevare il contante da consegnargli, trattenendo una percentuale pari al 10%. Gli esecutori materiali si prestavano quindi a recarsi in varie tabaccherie con i codici che gli venivano forniti e a ricaricare carte intestate a soggetti ignoti; oppure a ritirare, dietro un compenso di 50 o 100 euro, pacchi indirizzati a nominativi vari, contenenti smartphone nuovi di alta gamma, acquistati su siti di e-commerce utilizzando i dati delle carte di credito clonate.

Tali elementi hanno suggerito la possibilità di raccogliere riscontri diretti mediante la perquisizione mirata nei confronti del padovano, individuato quale promotore ed organizzatore. Circostanza che portava al rinvenimento e sequestro di un computer e di varia documentazione, nonché al rinvenimento e sequestro di diverse migliaia di euro (parte del denaro è stato restituito ad una delle vittime) e di numerose scatole relative a spedizioni di merce.

TRUFFE MA ANCHE TRAFFICO DI DROGA. La svolta significativa alle indagini è giunta proprio dall’analisi del materiale sequestrato, che ha permesso di individuare ulteriori condotte di reato (oltre che una conferma in ordine all’sms di spam che indirizzava le vittime al falso sito della Banca), nonché di raccogliere elementi sull’esistenza e operatività dell’associazione a delinquere. L'analisi di alcune chat ha consentito pure di accertare nei confronti di alcuni dei partecipi condotte di cessione di sostanze stupefacenti.

Sempre dalle chat è emerso soprattutto il “servizio” di cui si avvaleva l’associazione per inviare i falsi messaggi delle banche e che gli permettevano poi di carpire i dati dei conti dei truffati: la disponibilità di liste di numeri di telefono suddivisi per area geografica, età, gusti sessuali ecc. e la possibilità di inviare migliaia di sms con intestazione prescelta.

Ad emergere poi il dato che il promotore e organizzatore dell’associazione unitamente ad altri tre partecipi era dedito anche al traffico di hashish e marjuana. Alcune immagini ed il contenuto esplicito delle chat hanno consentito di accertare cessioni relative a quantitativi pari a diversi chilogrammi e corrispondenti a somme superiori a 10.000 euro.