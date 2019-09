VICENZA. Il tempo di una spolverata all'obiettivo e di provvedere ai collegamenti, e il T-red tornerà a colpire. Dopo lo smantellamento dell’incrocio tra viale del Sole e via Granatieri di Sardegna, sostituito in questi mesi dalla nuova rotatoria, la telecamera che negli ultimi anni ha castigato migliaia di automobilisti passati con il rosso, si trasferirà in viale Dal Verme. Per la precisione, in corrispondenza dell’incrocio con strada Sant'Antonino, “uno degli incroci semaforizzati con un maggio numero di incidenti negli ultimi cinque anni”, come precisato nella determina di palazzo Trissino.

Conto salato dunque per chi non rispetterà il rosso: una multa da 163 euro (200 nel caso l’infrazione avvenga di notte) e se si ripete l’infrazione per due volte nel biennio, sospensione della patente da uno a tre mesi.

A.Z.