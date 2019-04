VICENZA. Divampa in Italia una nuova epidemia di morbillo. L’Istituto superiore di sanità registra da gennaio a marzo 557 casi, di cui 177 a gennaio, 170 a febbraio e 210 il mese scorso. Ma Vicenza resta, fortunatamente, ancora ai margini. Solo due casi, entrambi in città, una ragazza di 17 anni e un uomo di 46 anni, entrambi non vaccinati, che hanno importato la malattia da fuori, da zone infette. Finora, almeno nel territorio dell’Ulss Berica, nessun focolaio epidemico. Ma la direttrice del Sisp Maria Teresa Padovan raccomanda la massima prudenza. Il rischio è dietro l’angolo. La primavera, soprattutto fra aprile e primi di giugno, è la stagione prediletta dal morbillo. La sorveglianza dell’Ulss è intensa. Ma il timore che l’epidemia possa aprirsi varchi anche qui da noi esiste e non è remoto. In Italia sono ben 18 su 20 le regioni che segnalano il morbillo, ma, per oltre la metà delle persone messe a letto dall’infezione, la malattia ha colpito soprattutto Lombardia e Lazio, con 162 e 138 casi, mietendo decine di vittime pure tra operatori sanitari e scolastici. Il “bollettino di guerra” parla di 36,8 casi per milione di abitanti, di un’età media dei malati intorno ai 30 anni, di 62 bambini sotto i 5 anni di età fra i quali 21 con meno di 1 anno aggrediti dal morbillo, di un’altissima percentuale - l’87,5% - di non vaccinati tra le persone contagiate, di complicanze nel 31% dei malati compresi due casi di encefalite, di un adulto anche lui non vaccinato deceduto a causa di complicazioni respiratorie. Nel Veneto in 90 giorni 12 casi. Per una malattia ad alto tasso di contagiosità, che fino al 2008 sembrava completamente eradicata, non è poco.

Franco Pepe