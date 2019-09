Secondo numero domani in edicola con il nostro Giornale, per "The week", il nuovo settimanale gratuito dedicato al tempo libero e alle idee in tema di moda, viaggi, cucina, motori, mondo digitale e scelte televisive. In 28 pagine i nostri giornalisti raccontano anche storie: come quella di Lorenzo Cogo, il giovane chef vicentino che ha portato alla ribalta il bacalà alla Mostra del Cinema di Venezia, attraverso un film prodotto da giovani filmaker di Valdagno girato anche al circolo polare artico. Per la salute ci occupiamo dei segreti per mantenere la bocca fresca e di una singolare disciplina come lo yoga finanziario; per i viaggi andiamo a Chiusi, in Toscana, alla scoperta del mondo etrusco e alla festa del vino, ma anche all'isola di Saona, una perla delle Antille. Un itinerario all'aria aperta e in bicicletta è proposto da Alpone e Chiampo, un anello tra i vigneti a cavallo tra il Vicentino e il Veronese. La pagina del verde esplora i fiori di settembre e il ruolo ornamentale del cavolo.

Una nuova frontiera del design è l'utilizzo del marmo in architettura, come spiegano i nostri professionisti. Gears 5 è il videogioco che farà furori; mentre sul fronte dei motori un esperto spiega come ridurre i consumi in auto con una guida intelligente. La moda verso l'inverno? Gran uso di cashmere: abbiamo in anteprima i modelli di Falconeri. Sul fronte della gastronomia e delle buone materie prima, ecco la patata del Monte Faldo che viene coltivata in terre vulcaniche; il nostro sommelier racconta poi le novità sui vini naturali. I consigli sulla tavola riguardano l'Angolo Palladio a lato della Basilica Palladiana, quelli sui libri indicano un romanzo di Valérie Perrin e per il cinema ecco "Tutta un'altra vita" con Enrico Brignano.