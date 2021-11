Tetraplegico dopo la caduta in bici: danni milionari e quel giallo del doppio cartello

Dopo quel terribile incidente, è su una sedia a rotelle. Era il 21 dicembre 2016 quando l’ingegnere, allora 60 anni, residente a Vicenza, cadde dalla bicicletta dopo essersi spaventato per l’uscita, in strada, di una vettura da un passo carraio. Perse il controllo e andò a sbattere contro l’Audi A6. Subì lesioni gravissime: è tetraplegico, e ora chiede, per sé e per i famigliari, un risarcimento milionario. Per quell’incidente è stata ritenuta responsabile in sede penale l’automobilista; ma il giudice le ha riconosciuto l’attenuante del concorso di colpa. Con chi? Sarà necessario leggere le motivazioni per capirlo. Ma, di certo, c’è un giallo che riguarda via San Bastian, una splendida stradina che collega la zona di Monte Berico a villa Valmarana ai Nani, teatro del drammatico schianto. Ci si può andare in bicicletta?

Incidente Quel giorno il professionista (di cui non citiamo le generalità per la privacy legata alla salute) aveva deciso di rilassarsi con una pedalata in mountain bike. In quel periodo aveva avviato delle startup legate alle nanotecnologie con l’università. Mentre percorreva via San Bastian, Federica Pampagnin, 39 anni, stava uscendo con la sua Audi dal cortile di casa: la parte anteriore della vettura occupò la sede stradale e il ciclista, spaventato, cercò di evitarla volando prima di andare a sbattere contro il parafango. Fu un urto devastante: subì una lesione midollare che lo ha costretto alla carrozzella. Ha lasciato il lavoro, ha dovuto adeguare la casa, la moglie prima ha chiesto i permessi della legge 104 e poi il prepensionamento. La famiglia, tutelata dagli avv. Daniele Accebbi e Riccardo Todesco, ha chiesto complessivamente all’assicurazione Allianz danni per qualche milione. La causa civile è in corso: finora ha ricevuto 300 mila euro.

Processo L’altra mattina, in aula, il giudice Lagrasta ha inflitto 5 mesi e 10 giorni (pena sospesa) per Pampagnin, accusata di lesioni colpose gravi e sconvolta per il dramma. Difesa dall’avv. Nando Cogolato, ha dimostrato che non era solo colpa sua (il pm aveva chiesto un anno di reclusione), sottolineando la responsabilità del ciclista che, ribadiva, procedeva a velocità sostenuta in una strada vietata. Il tribunale ha accolto il concorso, e ha disposto che paghi con Allianz 2.800 euro di spese alla parte civile, i figli dell’ingegnere; danni invece da risarcire in sede civile.

I cartelli Ma il ciclista poteva percorrere quella via? La risposta è un giallo. Da una parte infatti il Comune ha appeso il cartello di “transito vietato per i non residenti”, che sarebbe valido anche per le bici; dall’altro Veneto strade, in virtù di una delibera regionale, ha inserito quella strada in un circuito ciclopedonale percorso ogni anno da migliaia di persone, con tanto di insegna marrone. Chi ha ragione?