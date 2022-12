Test antidroga per chi guida. «Un giro di vite»

Investimento di 15 mila euro per rafforzare la dotazione dei vigili, per contrastare spaccio e abuso. «Fatto anche per le famiglie che hanno perso cari in questi incidenti»

Che il Comune tenti di fare tutto ciò che è in suo potere per contrastare lo spaccio e il consumo di droga è cosa nota. Gli sforzi su Campo Marzo, che sono stati enfatizzati dalla giunta guidata dal sindaco Francesco Rucco anche con l’attivazione del presidio della polizia locale nell’area verde, restituiscono risultati più o meno soddisfacenti a seconda del punto di vista e della percezione politica. Ed è proprio l’impiego della polizia locale l’emblema di questo tentativo di restituire una delle più grandi piazze di spaccio del Veneto alla città.

Ora, ecco un nuovo passo avanti, che esce dal perimetro di Campo Marzo e mette nelle mani degli agenti uno strumento di controllo e prevenzione ulteriore. Le donne e gli uomini coordinati dal comandante Massimo Parolin potranno “andare a caccia” degli automobilisti che si sono messi al volante dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti.

L’acquisto dei dispositivi per controllare gli automobilisti

Non servirà una cifra esagerata per portare a casa i due dispositivi che saranno acquistati da una ditta lombarda: saranno sufficienti 15 mila euro circa, Iva inclusa. Si tratta, come si può leggere nella determina, di «due analizzatori di saliva per l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». Gli apparecchi, che saranno distribuiti uno al Nucleo operativo speciale e l’altro al reparto stradale degli agenti di stradella Soccorso soccorsetto, saranno in grado di «riconoscere una vasta gamma di stupefacenti come anfetamine, designer drugs (insieme di sostanze create in laboratorio per raggirare le norme sulle sostanze illegali e evitare la classificazione come droga), oppiacei, la cocaina e i suoi metaboliti, benzodiazepine, cannabinoidi e metadone».

Certo che, però, che questi apparecchi non dovranno solo essere estremamente precisi per poter restituite con esattezza un esito inattaccabile ma anche rapidi e di facile gestione: «Dovrà trattarsi - prosegue il documento che attesta l’acquisto - di sistemi elettronici portatili in grado di fornire in pochi minuti analisi affidabili e precise. Devono inoltre essere collegati a un’ampia gamma di strumenti per la registrazione e la gestione dei dati quali computer, stampanti o lettori di codici a barre e devono infine garantire una valutazione diagnostica precisa».

Uso di droga: un esito attendibile in dieci minuti

Da libretto di istruzioni, sembra che questi strumenti e i relativi kit possano restituire un esito attendibile in dieci minuti. Tra l’altro, l’acquisto avverrà con gli accessori che permetteranno, tramite «di effettuare una prima analisi direttamente sul posto. Un piccolo campione di saliva raccolto in modo igienico e indolore è sufficiente per sapere se c’è traccia di farmaci e sostanze stupefacenti». Ma c’è di più, perché l’apparecchio può «cercare anche sulle superfici o analizzare direttamente sostanze dubbie».

Qualche numero

Secondo le rilevazioni elaborate da Istat a livello nazionale sui dati comunicati dalle polizie locali riferiti allo scorso anno «risulta che il 36 per cento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e il 57 per cento di quelle per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state elevate in occasione di incidente stradale. Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, secondo i controlli effettuati dagli agenti, la percentuale di conducenti con stato alterato a causa di uso di droghe è risultata pari all’8,9 per cento, erano stati il 17,3 per cento nel 2020 e il 6,9 per cento nel 2019.

Il commento del consigliere delegato alla sicurezza

Il consigliere comunale delegato alla sicurezza, Nicolò Naclerio, che ha preso di petto il contrasto agli stupefacenti commenta la scelta strategica dell’amministrazione: «Dopo gli importanti risultati ottenuti dal distaccamento di Campo Marzo nella lotta a spaccio di droga e criminalità, arriva un altro strumento di contrasto alle droghe. Un pensiero va a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in incidenti stradali causati da consumatori di droga, questo investimento è anche in vostro nome».