I carabinieri e gli uomini della polizia locale avrebbero individuato il ladro-vandalo seriale che nelle scorse settimane avrebbe infranto decine di vetri di auto lasciate in sosta lungo la strada in città rubando tutto quello che poi trovava all'interno. Il malvivente sarebbe un uomo di 35 anni, senza fissa dimora, originario della Puglia ma domiciliato ad Asiago. E' stato denunciato per furto aggravato continuato e danneggiamento aggravato